港大：林郑民望净值跌一成陷“表现失败”

香港大学（简称港大）最新调查显示，香港特首林郑月娥评分显著下跌，民望净值下跌一成。据民研计划标准，她与财政司长陈茂波同属“表现失败”。

据《明报》消息，林郑月娥最新评分48.5分，比三星期前显著下跌4.1分；其支持率34%，反对率51%，民望净值明显下跌10个百分点，至负17个百分点。港大民研计划于本月8至11日，以电话访问1012名18岁或以上香港居民，

司长方面，政务司长张建宗评分45.9分（跌1.8分），支持率25%，反对率27%，民望净值负两个百分点（跌1个百分点），是继上个月后再跌至新低。财政司长陈茂波评分38.2分（跌1.5分），支持率18%，反对率53%，民望净值负35个百分点（跌五个百分点）。律政司长郑若骅评分34.2分（跌0.2分），支持率17%，反对率46%，民望净值负30个百分点（升10个百分点）。

据民研标准，反对率若超过50%者，属“表现失败”；林郑月娥与陈茂波此次相关数字，分別是51%及53%。

局长方面，13位局长中七人支持率净值上升，四人下跌，两人不变，当中只有保安局长李家超支持率净值变化超过抽样误差，比上月下跌14个百分点至正两个百分点，是其上任以来新低。

众局长中，教育局长杨润雄、民政事务局长刘江华和运输及房屋局长陈帆民望出现负值，分別为负11、负11和负12个百分点；食物及卫生局长陈肇始继续是民望最高局长，民望净值正36个百分点。