马来西亚海军首艘中国制濒海任务舰下水 单价6千万美元

据新浪军事报道，马来西亚皇家海军从中国引进第一艘濒海任务舰（LMS）昨天下水，LMS是中国出口到马来西亚的第一种水面舰艇，首批采购四艘，价值2亿5000万美元左右（约3亿3800万新元）。

根据中马两国签署的合同，马来西亚皇家海军一共将从引进18艘LMS，首艘2018年7月开工，LMS将会替代马来西亚皇家海军现役多种近海作战舰艇，以起到简化型号，降低后勤保障费用的目标，此前马方曾经要求第一批四艘之中前两艘由中国船厂建造，后两艘转让技术在马国内造船厂建造，不过为了节省费用，马方决定所有四艘都由中国船厂建造。

从相关资料来看，LMS全长大约68米，满载排水量约680吨，这个指标相当于一艘轻型护卫舰，主机采用柴油机，有消息说马来西亚皇家海军为LMS选择了德国MTU的主机，双轴推进，最大航速22节，在15节航速下续航能力达到2000海里。LMS采用深V线型、平甲板船型，高速性能较好，一体化上层建筑，上层建筑向向倾斜，具备较好的隐身性能，考虑到主要执行中近海巡逻、护渔、救援等任务，所以LMS舰载武器、电子设备相对简单，主要武器包括舰艏一门遥控30毫米舰炮，另外还有两挺12.7毫米机枪，主要探测器包括主桅杆上面一部对空/对海搜索雷达、导航雷达以及光电火控、通信/数据链系统等，另外还可以加装其他系统和设备，所以这些设备和武器可以接入舰载自动化指挥系统，形成综合作战系统。

LMS最大特点就是实现了模块化，能够配备不同的任务模块，从而让舰艇在不同任务之间转换，在此它的舰艉没有配备专用设备，而是预留了相关接口，可以容纳6米长的集装箱模块，这个模块能够根据不同用途安装不同的设备，例如近海巡逻、护渔、救援等任务，另外还可以装备无人机、刚性小艇施放滑道等等，这些设备可以安装在标准集装箱里面，需要的时候搬到舰船上面，接上电缆和数据线就可以发挥相应的作用。

去年中马双方举行濒海任务舰的开工仪式。（中船重工微博）

在引进LMS之前，马来西亚皇家海军一度决定建造20艘MEKO-100轻型护卫舰用于近海作战，首舰吉达号于2006服役，吉达级配备有76毫米舰炮（可以根据需要加装飞鱼反舰导弹、RAM舰空导弹）、三座标雷达、综合作战系统，舰艇配备有直升机库，可以起降一架中轻型舰载直升机，不过吉达级服役之后，马来西亚皇家海军感觉这种护卫舰价格太高，用于近海巡逻任务大材小用，另外舰艇在电磁兼容性等方面也存在较大问题，迟迟未形成作战能力，因此寻找新型多用途舰艇，这就是LMS。

LMS首先就是价格低廉价，首批四艘单价大约在6千万美元左右（约8千100万美元），相比较之下吉达级轻型护卫舰单价超过2亿美元，相当于后者三分之一不到，另外LMS能够更加灵活执行多种任务，吉达级就无法做到，当然吉达级火力更加强大，能够应付高强度冲突，所以LMS服役之后，马来西亚皇家海军可能会取消吉达级从近海巡逻任务，加装反舰导弹和舰空导弹，成为一艘战斗舰艇。