中国社科院：大学生叫外卖频率愈高抑郁倾向愈严重

中国社会科学院近日公布，全国18所高校大学生及毕业生的调查结果。结果显示，叫外卖频率愈高的大学生，其身体及心理健康的自评得分愈差，抑郁得分亦愈高。然而，叫外卖与身心健康之间是否有显著关系，则仍有待进一步检验。

据《星岛日报》报道，调查发现，有6.4%的大学生几乎每天叫外卖，16%的大学生每周叫外卖三至五次，而每周一至两次的大学生则为21%。在健康方面，大学生自评健康情况总体好于使用量表测得的健康状况，说明部分大学生并未意识到自己处于亚健康状态。另外，在总分10分的情况下，约有45%人评价自己的睡眠质量为6分及以下。

参与课题研究的中国社科院博士张振宇指，就大学生心理状况而言，大学生自评心理健康平均为8.45分，但抑郁量表（CES-D-10）测量得分在10分以上的占36.3% 。而抑郁量表得分愈高，表示抑郁状况愈严重。

另外，调研组亦发现，生理健康、自评生理、自评心理随着大学年级升高有下降趋势，抑郁得分亦有升高趋势。调研组亦指，家庭经济条件好的学生，在不同维度得分全部高于家庭条件差的学生，学习成绩与健康得分呈现正相关。另外，调查亦指，上网时间对大学生健康有显著影响。学生每天上网的时间愈久，生理测评、自评生理及自评心理得分愈差，而且亦更容易有抑郁倾向。