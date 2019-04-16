郭台铭若选上总统 台湾上市柜股票须全数信托

鸿海集团董事长郭台铭今天坦言这两天将决定是否参选台湾总统，监察院公职人员财产申报处处长陈美延指出，监察院主管的是已选上的公职人员财产申报，若是有意愿参选总统副总统、县市级首长的拟参选人，则须向选委会申报。

据中时电子报消息，陈美延表示，依据《公职人员财产申报法》规定，总统、副总统、五院院长、政务人员等公职人员在就职日起三个月内须完成就到职申报，除了自己名下外，包含配偶及未成年子女名下的不动产与台湾上市及上柜股票需全数交付信托，不过可以指定一户房屋供自用，不须信托。

陈美延说，至于在国外若有持股，就无法信托，但必须诚实申报。在交付信托后若有新增不动产或股票，也必须向监察院新增信托申报，若要处分信托的财产，也需事前或同时通知监察院。

除了财产申报外，监察院也主管政治献金相关业务。陈美延说，有意参选的参选人可以选择要不要收政治献金，如果参选人想用自己的钱选举，就不需设立专户，也不须申报，但当然也不能收取任何政治献金。

陈美延指出，现阶段立委参选人已经可以设立政治献金专户，总统、副总统参选人则从今年5月20日起可向监察院申请设立专户，监察院许可后，政治献金可收取到明年1月10日，也就是大选前一天。去年《政治献金法》修法后，规定所有政治献金的收入及支出明细都须上网公告，因此只要有设专户收取政治献金，就有公开义务。