郭台铭加入总统选举战局？王金平：公平竞争就好

鸿海董事长郭台铭今天说，他这两天就会宣布是否参选2020台湾总统，若参加国民党初选就走正常程序、不接受征召。但国民党中央对其党员资格含糊其辞。已表态角逐国民党初选的前立法院长王金平受访时说，党中央可透过救济办法解套，而面对党内对手可能越来越多，他则表示大家像兄弟一样，公平竞争就好，一切照初选制度来走，党才能维持公平、让大家信服。

据《自由时报》消息，王金平今天下午到电视台接受专访前受访时说，郭台铭是国际上有影响力、成功的企业家，而且有气魄、决断力等很好的条件，国民党有自己的初选制度，非常欢迎他参与制度推动，也带给国民党新的气象，也欢迎更多人才加入竞选。

王金平说，听说郭台铭是失联党员，但党中央可透过救济办法让他重新成为有资格参选的党员就可以了。

面对目前可能角逐党内总统初选的韩国瑜、朱立伦、郭台铭，谁才是最主要对手？王金平说，大家就像兄弟一样，公平竞争就好，没有谁好打、谁不好打这回事。

至于怎么看韩国瑜民调差距越拉越远，让蓝营太阳边缘化？王金平说，要好好分析民意反应的内容，不能一两句话就概括，这里面变化还满多的，而且到现在为止，整个选举参选人都还没有太固定，所以现在民调只是参考而已。

