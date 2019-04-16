全球首部“一带一路”电影《共同命运》在京推介

全球首部“一带一路”电影《共同命运》于今天（16日）亮相北京国际电影节，并举办中国内地首场推介会。该片由来自中国、英国、美国等国的资深电影创作者共同打造，其制作历时两年，跨越亚洲、非洲、欧洲、南美洲，拍摄了中国、西班牙、约旦、哈萨克斯坦、肯尼亚等地不同人物的不同故事。

据中新社报道，当日举办的推介会上，影片策划雷建军，导演曲江涛、邓斐，编剧邹磊，剪辑指导朱琳等主创人员集体现身，分享他们在这次拍摄过程中所经历的独特体验。

影片《共同命运》的制作班底可谓豪华，这为影片的动人影像打下了坚实基础。其中，雷建军曾担任电影《无问西东》总策划，《我在故宫修文物》和《喜马拉雅天梯》制片人；编剧邹磊为大型纪录片《一带一路》总撰稿，中国首部“一带一路”专著作者；曲江涛曾获奥斯卡纪录片奖、中国电影国际传播突出贡献奖；邓斐曾获得丝路电视国际合作共同体“金丝带”优秀节目奖；朱琳曾获金马奖最佳剪辑，作品包括《我不是药神》《无问西东》《推拿》《风中有朵雨做的云》等。

雷建军表示，《共同命运》展现了人类在地球这个蓝色星球上不同类型的存在，同时也反映了不同族群追求梦想与和谐的相同努力。拍摄中让雷建军印象最深刻的人物，就是23岁的约旦女大学生哈依达：她曾经受到传统世俗对女性的束缚，求职之路不断碰壁，最终在男友和教练的鼓励下，在中国电商公司找到工作，重拾自我价值。

据电影出品方介绍，《共同命运》聚焦“小人物、大梦想”，以全球化的视野，小故事阐释大倡议的方式，用镜头记录下“一带一路”沿线国家普通人的生活、工作和梦想，尝试让全球观众了解“中国方案”带给世界的影响，讲述不同文化背景、不同身份阅历的普通人，在面对困境和挫折时，依然追寻梦想、创造明天的故事。观影时，观众可以突破自身地域、经历、认识和语言的局限，形成“天涯共此时”的体验。

作为《共同命运》外方编剧代表，英国知名编剧盖伊·希伯特（Guy Hibbert）通过视频表示，“一带一路”倡议具有变革的力量，促进了新的产业发展和全世界的广泛合作。影片着重讲述了“一带一路”倡议如何改变了世界多地普通人的生活，而多国合作完成这部作品本身也是“命运共同体”的生动诠释。

电影《共同命运》由丝路文化传播、新鼎明影视投资出品，北京影视出版创作基金重点扶持，纪录中国理事会协调制作，将于2019年上半年在海内外电影院线、国际主流媒体、“一带一路”沿线国家地区媒体平台同步播映。