西安奔驰女车主维权和解协议内容披露：补过生日，十年VIP

西安奔驰维权女车主W女士（化名）和西安利之星汽车有限公司昨晚达成换车补偿等和解协议。

据澎湃新闻网报道，双方和解协议的主要内容对应了W女士此前提出的八条诉求。

和解协议主要内容包括：

1、更换同款的奔驰新车，但依旧是以贷款的方式购买；

2、对该车主此前支付的1万余元“金融服务费”（人民币，约2000新元）全额退款；

3、奔驰方面主动提出，邀请该车主参观奔驰位于德国的工厂和流水线等，了解相关流程。

4、赠送该车主十年“一对一”的VIP服务；

5、为女车主补办生日（农历），费用由对方全额支付。

西安奔驰维权女车主W女士（化名）坐到奔驰车顶上维权的较真精神被人们“点赞”。她说，自己只是为了平等对话、讲道理。

昨晚在央视、澎湃新闻等媒体见证下，奔驰公司、西安利之星汽车有限公司（下称“西安利之星奔驰4S店”）相关负责人与“奔驰车主维权事件”当事人W女士再次进行沟通。王倩和西安利之星奔驰4S店达成换车补偿等和解协议。

W女士表示，在整个事件中，她只是导火索。自己较真只是为了对方能讲道理。无论是大公司，还是一个个人，大家都有追求平等对话的权利。昨天达成的和解结果不在她的预料之中。

她说，“（当时）我为什么要坐到车顶上去？我想找个……给我解释清楚就好了。”

“现在，我觉得它给我解释清楚了，所以，我是满意的。包括他们的态度也是好的。”

在协商现场，奔驰方面相关负责人再次向W女士道歉，并表示会积极配合相关部门的调查工作。

W女士表示，在看过奔驰方面提供的检测报告、相关认证等纸质材料和4S店等的相关视频后，她相信涉事车辆不是问题车或改装车。而奔驰方面邀请她参观德国工厂、补办生日会，表示出了一定的人文关怀。

会后，W女士在接受媒体采访时表示，自己不是一个伟大的人，平凡而普通，从来没想过要成为大家关注的对象。她希望自己的案例能给其他人一些启示。她表示，社会的发展进程是波浪式前进、螺旋式上升。所有问题的解决不可能一蹴而就，不可能一帆风顺，更多要依靠整个行业的努力，要相信政府，要留给时间去变革。在这一过程中，我们作为个体，所幸起到了一点作用。

西安市市场监管局高新分局副局长刘林表示，该事件发生以来，当地市场监管部门高度重视，积极介入。在昨天解决了消费者诉求的基础上，该局将继续加大执法力度，对行业的乱像坚决打击，同时对车辆迅速展开鉴定工作。