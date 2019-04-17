刘强东性侵案未结束 涉事女主在美对刘强东提起民事诉讼

据路透社报道，曾指控京东首席执行官刘强东强奸的明尼苏达大学学生周二（4月16日）在明尼阿波利斯一家法院对他提起民事诉讼。将近四个月前，该州检察官决定不对刘强东提出刑事指控。

在对这名女性提出的指控进行调查期间，刘强东通过其律师坚称他是无辜的。

这名女性名叫Liu Jingyao（音译刘静尧），在亨内平县（Hennepin County）法院提起诉讼，寻求超过5万美元赔偿，并将刘强东和京东列为被告。

“此次行动源于一起性侵和人身攻击，该事件造成了逾5万美元损害，”法庭文件称。

另据新浪科技报道，京东集团代理律师Peter Walsh声明：我们目前对此无法发表评论，但我们将坚决地对这个不实的指控进行辩护。

同时，刘强东代理律师Jill Brisbois声明：我们还没有研究过对方的诉状，目前不方便对一个正在进行的诉讼发表评论。此前明尼苏达州亨内平县检察官办公室对刘强东先生做出了不起诉的决定，我们坚信他是无辜的，我们强烈认为这个起诉是缺乏事实依据的，我们会坚决地为他辩护。

刘强东去年8月前往美国明尼苏达大学，参加面向中国企业高管的工商管理博士项目。这名学生当时状告刘强东强奸。

根据明尼苏达州法律，若一级强奸罪名成立，刘强东可能最高会被判处30年监禁。