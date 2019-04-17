中国首个功勋飞机园开园 歼10空警2000等亮相

据央视网报道，中国首个功勋飞机园近日在陕西阎良正式建成，并向公众开放。这里展示了16架曾进行飞行试验的飞机，其中包括歼-10、歼-11等中国国产主力战机的试验机，每一架都为飞机的研制和生产做出了重要贡献。

央视记者徐静：这里就是刚刚建成的功勋飞机园。在我身后一共摆放了16架飞机，比如我旁边的这个大家伙是空警2000预警机，旁边体型小一点的是歼-10战斗机，可以说这16架飞机见证了我们国家航空工业发展的整个历程，每一架飞机都是这个过程中一个重要的里程碑。

黄炳新曾是中国国产歼轰-7飞机的首飞试飞员，看到自己参与试飞的战机现在静静地安放在功勋飞机园里，他也回忆起试飞中的那些惊险时刻。

歼轰-7飞机首飞试飞员黄炳新：飞机的方向舵意外飞掉，就这样说，就好像汽车没有了方向盘一样。当时我给总师讲过一句话，歼轰-7飞机，只要你发动机有一台工作，我都能把它飞回来。

在整个歼轰-7飞机试飞过程中，每17分钟黄炳新就要面对一次故障。9年的试飞，才让歼轰-7飞机成功成为一款可以交付空军的主战装备。无数次面对险情，无数次探索飞机性能的边界，这是飞机研制的必经之路，也是试飞员引以为傲的工作。

中国首批试飞员王昂：当试飞员，所有的飞机都是由你这个团队第一个来飞，你骄傲不骄傲。所以这就是喜欢飞的一个动力。

功勋飞机园所在的航空工业试飞中心，承担着几乎所有中国国产飞机的试飞工作。只有在这里完成试飞的飞机，才能够真正投入使用。成立60年来，除了完成70多型飞机的试飞外，这里还进行了30多型航空发动机，3000多种机载设备的试飞工作。

中国飞行试验研究院院长陈怦：没有这一群人的无私奉献，实际上来说没有办法把一架架我们的战鹰托举到我们的蓝天之上。通过飞行试验这一个视角，实际上也见证了整个航空工业和我们祖国整个发展的荣誉和辉煌。