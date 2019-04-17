大陆学者撰文 称台湾“经济靠大陆 安全靠美国”难以持久

高雄市长韩国瑜日前在出访美国时喊出“国防靠美国 科技靠日本 市场靠大陆 努力靠自己”的20字口号，中国社科院台湾研究所台美室主任汪署申今天在《环球时报》发表评论指“经济靠大陆、安全靠美国”的观点虽然有起特殊的历史背景与现实考量，但从大趋势看将难以持久。

汪署申在文中指出，对于“安全靠美国”这种思维，从两岸关系上来看，法理上两岸并未正式结束敌对状态，因此岛内仍有人视大陆为威胁，炒作敌视大陆的氛围，将美国视为最关键的安全依靠。而从美国因素看，美国时台湾最重要的盟友，依靠模糊的“协防”承诺和军售延续并助长台湾对美国“安全保护”的依赖心理。

而“经济靠大陆”的思维则是大陆经济持续快速增长、社会发展进步对台湾产生吸纳效应的必然结果。

汪署申指“经济靠大陆、安全靠美国”折射出岛内社会对大陆和美国的复杂心态，既有两头渔利也有规避风险的考虑，当中的矛盾显而易见。但他也指出特朗普执政的不确定性再度刺激岛内对美将台“棋子化”“筹码化”的深层担忧，岛内多数人明白美国不会将台湾安全置于自身的国家利益之上。

他强调，台湾社会需认识到，在中美大国博弈趋于加剧的背景下，从大陆赚钱、向美国买安全的做法不能持久。

以下为汪署申评论原文：

据美国媒体日前报道，美国国务院决定批准一笔价值5亿美元的对台军售。消息传出后，令岛内一些人又开始变得兴奋。台湾社会长期存在着“经济靠大陆、安全靠美国”的观点，不时出现于岛内媒体舆论中。这种思维的形成有特殊的历史背景和现实考量，但从大趋势看，它将难以持久。

对于“安全靠美国”这种思维，首先从两岸的视角看，台湾问题是上世纪40年代中后期中国内战遗留并延续的政治对立，在法理上两岸未正式结束敌对状态，因此固然两岸经济社会交流互动十分密切，岛内仍有一些人将大陆视为威胁。2016年5月民进党重新执政后，极力宣扬“中国威胁论”，对内炒作岛内敌视大陆的整体氛围，对外把美国作为最关键的安全依靠，加剧了台海地区的安全困境。

其次，从美国因素看，自1949年国民党逃台，美国即是台湾最主要的“盟友”。1979年美台“断交”、废除“共同防御条约”后，美国制定“与台湾关系法”，继续对台军售，并以模糊的“协防”承诺延续台湾社会依靠美国“安全保护”的心理。近年来，美国国会推动一些涉台立法频繁显示对台承诺，则助长了岛内“倚美求存”的心理。

对于“经济靠大陆”的思维，它是大陆经济持续快速增长、社会发展进步对台湾产生吸纳效应的必然结果。大陆是台商投资的重要地区，台湾对大陆(含香港)的贸易依存度达40%。据台湾方面统计，每年台湾对大陆贸易顺差逾800亿美元，大陆方面的统计更超过1000亿美元。大陆居民赴台旅游、购买台湾农产品也被岛内视为从大陆获得经济红利的重要途径。尽管蔡英文上台后极力推动“新南向政策”、减少台湾对大陆的经济依赖，岛内主流意见仍坚持台湾经济离不开大陆。

“经济靠大陆、安全靠美国”折射出岛内社会对大陆和美国的复杂心态，既有两头渔利也有规避风险的考虑，当中的矛盾显而易见。事实上，岛内一直也在议论美国“弃台”的风险。从反思1979年美为“联中抗苏”与台“断交”，到关注奥巴马执政时美国内涌现的“弃台论”。特朗普执政的不确定性再度刺激岛内对美将台“棋子化”“筹码化”的深层担忧。岛内多数人明白美国不会将台湾安全置于自身的国家利益之上。

对于台湾民众在安全问题上的特殊复杂心理，大陆方面早就提出政策主张予以化解。2019年1月习近平总书记在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的讲话中提出探索“两制”台湾方案，争取早日解决政治对立，实现台海持久和平，达成国家统一愿景。大陆解决两岸政治对立的政策始终是积极开放的，问题的根子还是在台湾当局蓄意拖延谈判。

最近，蔡英文当局大动作修订“两岸人民关系条例”，对“两岸政治议题协议协商”，包括“两岸和平协议、建立军事互信机制、结束敌对状态、安排阶段性或终局性政治解决”等，构建所谓的“防卫机制”，实质上是企图以高门槛的审查和“公投”阻断两岸彻底和解。

台湾社会需认识到，在中美大国博弈趋于加剧的背景下，从大陆赚钱、向美国买安全岂能持久？