吴敦义下午颁荣誉状给郭台铭 助“验明正身” 获得党内参选资格

鸿海董事长郭台铭昨日（16日）松口表态有意参选总统，而且如果参选，一定会经过国民党初选程序，但对郭台铭是否为具有党权的合格党员，国民党始终没有给外界一个答案，党内一般认为郭只具有“类失联党员”身分，但今天下午国民党主席吴敦义将亲自颁授郭台铭“中国国民党中央委员会荣誉状”，党内解读，此举形同正式承认郭台铭为“党员”，为郭台铭“验明正身”，取得参与党内协调征召资格的用意不言而喻。

据《自由时报》报道，过去外界认为倾向征召高雄市长韩国瑜参选总统的吴敦义，其实最近心目当中的最强人选早已“另有所属”，此人正是郭台铭，而且相关劝进沟通工作，前总统马英九也在中间扮演一定角色。

国民党向来有颁赠资深党员荣誉状的传统，但通常条件必须为对党有特别贡献，在郭台铭宣布有意参选总统后隔天，吴敦义亲自颁授荣誉状给郭，政治意味浓厚。

国民党上午通知台湾媒体，今日下午3点将在中山厅举行“中国国民党中央委员会荣誉状受赠仪式”，由吴敦义亲授郭台铭荣誉状，该荣誉状内容指出，“郭台铭‘同志’，创业有成，热心公益。郭同志于2016年10月25日鉴于本党财务拮据，以‘党员’身份，特别以其年高德劭之母亲郭初永真女士名义，以新台币4500万元无息借予本党作为周转之用，今逢郭台铭“同志”入党第50年，特别赠送荣誉状以表彰其爱党情怀与贡献，特此感谢。”