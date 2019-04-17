郭台铭：妈祖托梦 自己一定要“出来”

台湾首富、鸿海集团董事长郭台铭昨天松口表示，是否参选2020年总统，最快“这两天会做决定”。今天他前往新北市板桥慈惠宫参拜妈祖后说，几天前妈祖托梦给他，要他用妈祖精神，为受苦受难老百姓做好事，也要给少年人希望，“我一定会照妈祖指示”。

综合《中国时报》、《联合报》等报道，郭台铭还说，妈祖说和平繁荣经济自然会好，经济好大家庙可以盖更大间，他要用他的力量，帮助台湾，他今天来请示妈祖，妈祖对他说要他出来做一些事，不是为了赚钱，不是自己享受。

此外，郭台铭今天下午将造访国民党中常会，国民党主席吴敦义也将为郭台铭颁发荣誉证书。外界分析认为此举意在为郭台铭“验明正身”，证实他国民党党员的身份，扫除他参加国民党党内初选的障碍。

国民党向来有颁赠资深党员荣誉状的传统，但通常条件必须为对党有特别贡献，在郭台铭宣布有意参选总统后隔天，吴敦义亲自颁授荣誉状给郭，政治意味浓厚。

党内人士解读，郭台铭选在明天高雄市长韩国瑜回台湾前表态考虑参与国民党总统初选，就是要让党有意共推，或是征召韩国瑜的动作暂缓，今天下午出席常会，也有进一步确认希望启动竞争的提名机制的意义，并将竞争机制纳入郭台铭。

国民党副发言人黄心华昨天表示，2016年国民党经费拮据之际，郭台铭以其母之名无息借贷4500万元（新台币，约197万新元），让国民党党务得以顺利运作，凸显郭台铭对国民党的忠贞与支持。

郭台铭下午前往国民党中央党部接受颁发荣誉状时，也正式宣布自己将参加2020台湾总统选举国民党党内初选。他说：“我愿意参加国民党初选，如果选上，就代表国民党（参选总统），如果没选上，表示我努力不够，我一定尽全力支持当的初选制度，产生的候选人。”

郭台铭说，他希望国民党能建立一个“公平，公正，透明的初选制度”。

郭台铭（右）从吴敦义（左）手中接过荣誉状。（庄慧良摄）