高于市场预期 中国一季度GDP增长6.4%

中国官方今早公布，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.4%，与去年第四季度持平，但高于市场预期。这扭转了市场之前的悲观预期和负面情绪，亚洲股市今早随之普遍上扬。

中国国家统计局今早发布新数据时表示，市场预期明显改善，发展信心有所增强。中国一季度经济运行在合理区间，积极因素逐渐增多，为全年经济稳定健康发展打下良好基础。

中原银行首席经济学家王军接受《联合早报》访问时表示，最新的GDP增幅有些出人意外，显示中国经济的韧性和稳定性仍比较强。

路透社、《华尔街日报》等此前调查的经济学家普遍认为，中国经济一季度同比增速可能进一步回落至6.3%，如若成真，该增速将是中国至少27年来的最低水平。

中国经济最新数据带动亚太股市普遍上扬。据法新社报道，上海、东京和新加坡分别上升0.2%、0.3%和0.6%。惠灵顿、台北和马尼拉股市也同样上升。

王军分析，中国经济今年初步企稳的开局，可能得益于货币投放和政策刺激两大政策共同发力。中国目前推动较大力度的逆周期调节措施，包括2万亿元人民币（4000亿新元）减税降费、财政支出节奏加快、地方债发行加快，一定程度缓解企业融资难融资贵的问题，增强投资生产信心。

此外，中美贸易谈判已接近尾声，中国经济外部环境没有大幅恶化，基本上比较稳定，改善市场之前悲观的预期，这投射到了最新数据上。

但王军也警告：“虽然（中国经济这季度）成绩不错，开局比较良好，但是要冷静地看到，这种企稳实际上是建立在一种较大规模的政策刺激、添量的信贷投放的基础之上。未来的可持续性还有待观察，它的基础并不是特别牢固。”他预测，中国经济走势未来可能还会出现反复。

国家统计局也坦言，全球经济增长和国际贸易有所放缓，中国外部不确定性因素较多，国内结构性矛盾仍比较突出，改革发展任务艰巨，经济下行压力犹存。

王军认为，中国下一步还需着力激发经济主体的内生增长动力，而非仅简单依靠货币投放。中长期还需致力于推动改革、结构调整，以避免“大水漫灌”和重走过度刺激的老路。

（联合早报重庆特派员王纬温报道）