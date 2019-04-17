台湾电动自行车事故死伤人数去年创历史新高

据台湾《联合报》报道，台湾电动自行车事故死伤人数创史上新高，去年死亡人数从三人暴增至10人、受伤人数从2163人暴增至3292人。多名立委今天提出修法草案要求纳管电动自行车，严惩改装提速、挂牌、配戴安全帽，但交通部却迟未提出修法版本。交通部政务次长王国材也坦言，交通部确实脚步比较慢，未来会严惩改装车、研究如何挂牌。

根据警政署最新统计，电动自行车事故件数从前年1508件增至去年2330件，死亡人数从三人增至10人，受伤人数从2163人增为3292人。去年前五项肇因分别为逆向行驶、未依规定让车、左转弯未依规定、违反号志管制或指挥、违反特定标志禁制等。

立法院交通委员会今天审查道路交通管理处罚条例修正草案，立委提出七个修法版本，聚焦电动自行车纳管及脚踏自行车载人规定，上午进行询答。

立委郑宝清说，现在电动自行车不需考照也不需要领牌，时速不得超过25公里却有民众擅自改装，目前没有针对电动自行车专属罚则，仅凭过去函释开罚。交通部曾承诺积极纳管，但迟未推出修法版本。

立委林俊宪说，台湾电动自行车2016年产值40亿元新台币（约1.75亿新元），去年增至110亿元新台币，每年都成长50%。台湾是电动自行车生产大国，过去外销比重96%，但现在电动自行车在台湾也蓬勃普遍，许多民众选择电动自行车当作代步工具。

林俊宪提出电动自行车五大问题，包括改装风气严重、骑乘年龄没限制、未强制戴安全帽、没有车牌管控，以及定位模糊，像是自行车也像机车，不知道要行驶在一般车道或自行车道。

王国材说，现在领有合格审验标章的电动自行车有40万辆，辅助电动自行车25万辆。林俊宪说，60几万辆自行车在台湾路上跑却没有法律规范，交通部至今没有提出修法版本，“难道没注意电动自行车问题？”

王国材说，有注意到，只是脚步确实比较慢。现在正在研究如何挂牌，未戴安全帽将纳入罚锾，改装车辆也会加重惩罚。未来修法后要加强宣导，因为处罚不是目的，安全才是目标。