韩家军携连署书拜会王金平 吁郭台铭“别来乱”

国民党2020“拱韩”声浪不减，党中央委员徐正文今也代表“韩家军”，携带百位党代表连署书拜会前立法院长王金平办公室，呼吁王顾全大局，协助党打赢2020大选、支持高雄市长韩国瑜。此外，对于鸿海董事长郭台铭有意参选总统，徐正文也直言“不要来乱”，大家很尊重郭台铭，郭也对党做出很多贡献，但此举势必又会打乱蓝军阵营步调、团结，因此呼吁郭台铭三思。

据中国时报报道，徐正文今早拜会王金平办公室，但王金平碰巧前往彰化跑行程，双方并未顺利会面。一行人在王金平办公室门口上演“镇守山海关大将军”行动剧，除肯定王金平对党的贡献，以及在高雄三山战役对韩国瑜的帮助，也呼吁王倾听基层声音，同意征召韩国瑜、顾全大局，助国民党团结打赢2020重返执政。

徐正文指出，目前各大媒体做出的民调，最高的仍是韩国瑜，直接征召对党也是最好的；至于党内有不同声音，党中央也应尽快处理，可将有意参选者包含王金平、前新北市长朱立伦等人都纳入做民调，最终征召最强者，“我想最后应该还是韩国瑜最强”。

对于外界质疑王金平“卡韩”，徐正文也说，王金平一直称有个梦想，这部分大家尊重，而近期王也有软化，称只要党的机制出来都愿意配合，因此还是呼吁党中央尽快制定办法，党主席吴敦义应有大智慧找出最强者代表国民党参选。

谈及郭台铭抛出参选震撼弹，徐正文则说，这不会动摇所有支持韩国瑜的人，大家很尊重郭台铭，郭对党也做出很多贡献，但建议他不要来乱，势必又会打乱蓝军阵营步调；泛蓝军团结都不一定会打赢，何况不团结，因此呼吁郭台铭要三思。

至于有民代喊出“韩流”加“台风（郭台铭）”，徐正文表示，这要看当事人意愿，将来一定会有一位最强的总统候选人，并由他选出副总统，这部分包含前行政院长张善政等人也都是很好的副手选择，因此副总统的空间将来由总统候选人去选择，是最好的方式。