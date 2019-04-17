妈祖说了什么？王金平员林参拜妈祖 透露郭台铭已就初选照会

宣布投入国民党总统初选的立法院前院长王金平今天（17日）到彰化县员林市福宁宫参拜，被问到鸿海集团总裁郭台铭有意投入选战时，他称赞郭也是个理想的国家领导人，欢迎加入初选行列，并透露郭已透过幕僚致电跟他照会。最后强调，自己有信心与决心，兄弟登山，各自努力。

据中时电子报报道，王金平来到福宁宫上香，包括前立委郑汝芬、萧景田、前彰化县长阮刚猛、前议长白鸿森、员林市长游振雄与争取立委提名的县议员张锦昆等重量级人士都到场迎接，充分展现他在基层的好人缘。

王金平说，他很欢迎郭台铭投入国民党的初选行列，先前不知道郭台铭要选总统，初选办法还没有出来，也还没有进行登记，任何党员都可以表达参选意愿。他在抵达福宁宫之前，刚好接到郭台铭的幕僚打电话来照会，说初选照走，也说郭台铭对于党内有意参加总统初选的人当中，就只有欠他人情，但他也要感谢郭担任台湾义消（义务消防员）总会总顾问期间，对义消兄弟的支持。

王金平并说，郭台铭经营这么大的事业，又有国际观和国际的政商关系，照理说是个理想的国家领导人，但他自己也有参选到底的决心和信心，“兄弟登山各自努力”，大家都投入初选，落败的人来帮忙胜者赢得大选，现在要看国民党总统初选的规定要怎么订