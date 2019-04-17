听到郭台铭参选 韩国瑜：天塌两人顶 舒服多了

针对鸿海集团董事长郭台铭几乎宣布参选2020总统的一番说法，高雄市长韩国瑜当地时间16日在旧金山机场准备搭机回台时接受访问，表示郭台铭是相当优秀的人才，符合“国家安全、人民有钱”两个条件，若能角逐大位，应该是很开心的事情。至于郭台铭参选是否让他减轻压力？韩国瑜笑说，天塌下来两个人顶，舒服多了。

据中时电子报消息，韩国瑜本来以为郭台铭已经明确宣布参选，听记者说才知道郭没有讲得那么白，他表示，再10几个小时之后，郭台铭应该要做决定了，不管怎样，这是非常开心的事情。

韩国瑜说，郭台铭可直接通大陆中南海、美国白宫，对国家安全来讲，如果有心来做的话，一定会帮助很大。因为台湾跟大陆最头痛的问题是，所有沟通管道都关闭了，不是很安全的状态，若郭台铭有志于参选总统大位，真的得到九五之尊、坐上中华民国总统的话，相信对安全上一定有很大的帮助，至于对发大财、赚钱部分，郭台铭自己是白手起家，如何繁荣台湾经济，尤其中小企业，应该有一套方法，所以从“台湾安全、人民有钱”两个标准来看，郭台铭出来参选总统，他个人觉得是美事一桩。

被询及是否支持郭台铭参选，韩国瑜表示，现在因为还有党内其他要参选的都是好朋友，所以他不方便讲些什么，只能从客观角度来做评论。

他说，看到优秀的人才、适当的人肯出来挑重担，觉得非常开心，“天塌了一个人顶很累的，两个人一起来顶，感觉舒服多了！”

有人认为，此时国民党主席吴敦义颁荣誉状给郭台铭，意在卡韩；韩国瑜说，不要这样偏狭地想，如果是很称职、够格的人角逐大位，身为2300万人一份子，他非常开心。

媒体关心他回到台湾之后，是否要北上跟吴敦义会面，韩国瑜否认，强调会直接回到高雄，直接上班，“我热爱工作！”