专家：中国下半年猪肉价格同比涨幅或超70%创历史新高

据中国新闻网消息，在今天举行的中国农业农村部新闻发布会上，该部市场与信息化司司长唐珂指出，专家初步预计，下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%，创历史新高，养猪的盈利水平将持续向好。所以，建议养殖场户在做好生物安全防控的前提下，适时补栏增养，争取更好的养殖效益。这也是稳定猪肉价格走势、满足供应需求的一个建议措施。

谈及二季度猪肉的供需和市场形势时，唐珂表示，自去年8月份非洲猪瘟疫情发生以来，生猪和能繁母猪的存栏同比降幅逐月扩大，据农业农村部对400个县定点监测，3月份生猪存栏环比下降1.2%，同比下降18.8%。能繁母猪存栏环比下降2.3%，同比下降21.0%，下降幅度还是很大的，同比降幅达到了近10年来最大值，特别是一些主产区减产幅度更大。受产能调减的影响，一季度猪肉价格止跌反弹，3月份全国猪肉批发市场均价环比涨6.3%，同比高7.6%，生猪集贸市场均价环比涨14.3%，同比高20.5%，可以说上涨是比较明显的。

唐珂表示，从后期走势看，二季度猪价有望保持波动上行走势，考虑到部分屠宰企业前期储备的冻猪肉陆续出库以及上半年季节性消费相对平稳等因素，猪价大幅上涨的空间不大。下半年随着生猪出栏量进一步下降，再加上下半年是节日需求的高峰，猪价有可能出现阶段性快速上涨。