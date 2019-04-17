近千名中国选手参加波士顿马拉松 部分被指伪造成绩

据微博“中国之声”消息，日前有知情人士表示，中国有部分马拉松爱好者伪造马拉松成绩证书，欺骗波士顿马拉松组委会，获取报名资格。据了解，波士顿马拉松赛是全世界最古老的城市马拉松比赛，也是世界上参赛门槛最高的马拉松比赛。

波士顿马拉松针对不同年龄层、不同性别都有具体的报名成绩要求，由于报名者众多，竞争激烈，即使成绩达到了这个门槛也不意味着报名成功，只有成绩更好的报名者才能优先被选入。那么，究竟有没有选手伪造成绩报名参赛呢？情况究竟如何？

第123届波士顿马拉松赛北京时间前天15日晚上鸣枪，根据官网公布的数据，本届赛事共有30234名选手报名成功。其中，中国共有951名选手成功报名参赛，这一数字比2018年的682人增加了40%，是2017年309人的三倍还多。

不过连日来，有不少业内人士都在质疑部分参赛选手的报名成绩是否真实。作为一位马拉松项目铁粉，来自安徽的王一平在十几年间参加过中国所有金牌赛事以及巴黎马拉松等20多场比赛，王一平直言不讳说，由于波士顿马拉松的报名成绩要求非常高，为了达到参赛门槛，选手成绩造假现象时有发生。

“波士顿马拉松规格是最高的，因为他有个最低门槛线，你必须要达到他的最低门槛线你才能报名成功，因此造假的多，还有代跑的。”

那么，这些选手是通过什么途径造假从而骗取的参赛资格呢？对此，一位业内人士日前通过个人社交平台发布的信息引发了关注，该业内人士称，某旅游公司与部分跑者联合伪造马拉松成绩证书，欺骗组委会，获取参赛资格，共涉及90多人。

对此，中国之声记者在致电了多个提供体育旅游业务的旅行社后，得到了证实。其中一家名为炎尔体育的旅行社就声称可以包办选手所需的成绩单，保证选手不需要提供成绩单就能成功报名参加波士顿马拉松赛。

“我们的名额是不需要成绩认证的，去年的单名额价格是五万人民币（约1万新元）。”而这五万元仅仅是报名费，并不包含住宿和机票等等。当记者询问这个名额是否是组委会每年都会提供的赞助商和慈善名额时，该工作人员予以否认。

“不是慈善名额，没有为什么，因为我们就是不要提供成绩的。”

此外，从报名成绩和最终的完赛成绩来看，确实有部分跑者有些反常，比如编号为13075号的女性选手，报名成绩在3小时35分之内，但最终完赛成绩仅为6小时11分13秒；还有一位编号为901号男性选手，报名成绩在3小时05分以内，但最终完赛成绩仅为5小时26分42秒，据了解，这样的情况并不在少数。

由于波士顿马拉松赛采用按照超过参赛标准的宽裕时间顺位决定参赛资格，因此其参赛机会几乎是绝对公平的，刚达到参赛标准往往无法中签，只有比相应年龄段成绩要求更快一些，才能确保参赛资格。

但是相比于严苛的参赛条件，该赛事的报名程序却相当简单，除了一些基本资料外，上传一张符合规定的电子成绩单就行了。而这些成绩证明，用最简单的“ps技术”就能伪造。

中国之声记者日前也通过邮件向大赛组委会反映了这一情况，截至发稿前，仍没有得到回复。

对此，北京关键之道体育咨询公司创始人张庆表示，除了伪造参赛成绩，在马拉松赛事中还出现过替跑等不良现象，他认为，这种现象的出现不仅会影响到赛事本身的形象，还会给这项运动的健康发展带来阴影。

“因为造假、替跑等现象必然会给这个运动的形象本身造成负面影响，同时也会带来更严厉的监管，甚至有些地方、有些政府举办类的赛事，会投鼠忌器，会降低举办赛事的热情等等。所以，应该说是有非常多的弊端的。”

至于如何避免此类现象发生，张庆认为，除了要加强行业的监管，更重要的是去营造一种积极、健康、向上的运动文化。

“很重要的一点就是就是设置黑名单，就是让你的违法的或者说违规的成本变得很高，要付出对应的代价。同时，要加强教育跟引导，然后去建立运动的文化，这个文化包括了我们对于规则的尊重，对于竞赛过程当中的文明等等的尊重。”