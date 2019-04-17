中国美商会：美国在华企业不再是两国关系的“压舱石”

据路透社报道，中国美国商会今天表示，不能再指望信心低落的美国企业充当美中关系的“压舱石”；他们提出，中美若能达成协议解决贸易紧张局势，必须解决中国经济体系中的结构性问题。

中美关系一直受到地缘政治摩擦的困扰，而长期以来被视为两国关系压舱石的美国在华企业，近年来却主张对华贸易政策采取强硬路线。

“最重要的是，大家的情绪已经变了，”中国美国商会在发布中国商业环境年度报告时表示。

“在华美国企业一直倡导良好的双边关系，但如今再也不能指望他们来充当压舱石了。美国公司在中国仍要面对不确定的经营环境，他们的投资前景也越来越不乐观，”中美商会表示。

美国商会称，关税对许多会员企业产生了负面冲击，而这些会员企业本身“并不一定支持”征关税，但早前在对话中做出的努力未能平衡经济关系。

“我们知道要真正解决当前的争端，需要先解决结构性问题...这些问题长久以来一直在阻碍美国商品和服务进口，以及美国企业在中国的运营，”中国美国商会主席夏尊恩(Timothy Stratford)在报告中称。

该商会在2月的一份调查显示，其多数会员公司都支持在中美贸易谈判期间，继续对中国商品征税。

该商会指出，关税措施导致19%的会员公司调整供应链，或寻求在中国境外采购零部件和进行装配。

企业界的许多人已表示过，他们担心特朗普可能接受一份增加对中国的商品销售，但不会改变中国的基本贸易操作和产业政策的协议。