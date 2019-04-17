中国成唯一老年人口超2亿国家 专家：尽快延迟退休

中国老龄协会今天发布的《需求侧视角下老年人消费及需求意愿研究报告》显示，从1999年进入人口老龄化社会到2018年的19年间，中国老年人口净增1.18亿，成为目前世界上唯一老年人口超过2亿的国家。

据《北京青年报》消息，上海财经大学中国公共财政研究院副院长于洪分析称，老龄化的同时，中国面临少子化的形势也愈发严峻。少子化所带来的挑战也显而易见，“现在逐渐减少的新出生人口，二十年后必然会导致劳动力人口占比降低。这意味着，我们的劳动力红利正在逐渐减小甚至丧失”。

于洪介绍称，“单独二孩”政策出台之时，相关部委做过调查显示，育龄夫妇的生育意愿为13%。“我们将‘全面二孩’政策下的生育意愿下限就定在了13%，但是理论上实际的数据一定高于这个数字。”在于洪所做测算中显示，在生育意愿13%情况下，由于养老金缺口未见改善，社保基金在2040年后发挥的效果将微乎其微。“当然，这是按照下限测算，如果情况足够乐观，比如育龄夫妇生育意愿达到100%，这个资金缺口将大幅收窄甚至消失”。

实际上，目前中国有些省份已经提前出现了少子化、老龄化叠加的情况。“虽然一些省份的少子化原因表现在年轻人的流出，但是客观上，其已经造成了社保收不抵支的情况”。面临上述形势，于洪总结了几种有可能的应对措施。其一，从社保本身而言，提高缴费。但全世界都在为企业减负的态势下，这显然不具备可操作性；其二，调整人口年龄结构，但现阶段我们在改变生育政策方面并没达到预期效果。“仅仅放开二孩不能达到预期的话，也许还要配合更多的辅助政策，比如增加生育期间的补贴，增加婴幼儿抚养的保障等”；其三，尽快落实各方都可以接受的延迟退休方案。

