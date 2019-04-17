郭台铭参选 连胜文赞比韩国瑜更让民进党头痛

郭台铭宣布参加2020总统大选，引发各界关注。对此，国民党中央委员连胜文在脸书（Facebook）表示，如果郭董事长真的决定参选总统，光是他在美国以及东亚地区的贸易就完胜蓝绿白所有台面人物，而民进党面对他，会比面对高雄市长韩国瑜更加头痛。

连胜文在文中指出郭台铭是目前台湾唯一一位与美国总统特朗普及大陆国家主席习近平都见过面，也有私交的人！他如果当总统，也是有史以来第一个曾经进入过白宫椭圆形办公室的中华民国总统！对于大肆吹嘘“过境外交”的民进党，这种在美国转个机，就自捧为“外交突破”的行为，与郭台铭比起来，单以与国际领袖平起平坐而言,，他早已达成了民进党政客们一辈子也做不到的事！

他指出，民进党无法以“倾中卖台”批评郭台铭，因为郭台铭在全球都有投资，而且成功打响台湾制造的品牌，对于台湾现在于世界EMS (Electronic Manufacturing Service) 领域中的重要地位，功不可没

以下为连胜文发文全文：

连胜文在文中指出郭台铭是目前台湾唯一一位与美国总统特朗普及大陆国家主席习近平都见过面，也有私交的人！他如果当总统，也是有史以来第一个曾经进入过白宫椭圆形办公室的中华民国总统！对于大肆吹嘘“过境外交”的民进党，这种在美国转个机，就自捧为“外交突破”的行为，与郭台铭比起来，单以与国际领袖平起平坐而言,，他早已达成了民进党政客们一辈子也做不到的事！

而且不只中，美两强，包含日本，印度，巴西，欧盟，韩国，东协等地的政经领䄂，郭董也都有交集，就以提升台湾国际能见度而言，过去五年，郭董也是完胜国、民两党及无党借所有台面人物！

而这一切，都是靠他自己的努力！所以民进党如果想操作擅长的阶级斗争来打击郭董，除了某些人可能还是会眼红外，大部分人应该都知道他是白手起家，靠着自己勤奋工作，才有今天的成就！

如果民进党要打郭董“倾中卖台”，那也很困难！因为鸿海在美国、日本，东南亚以及其它国家的投资，并不少于在大陆的投资，所以“倾中”似乎与实际状况并不符合！

而“卖台”呢？郭董的“卖台”，应该是有史以来卖“台湾制造”（made in Taiwan) 最厉害的人！他能够成功把“台湾制造”的概念，突破地理的限制，跨越到大陆、东南亚及世界各地，让“台湾制造”从过去在美国影视中被嘲笑的对象，到现在变成美国影视中高科技的代表，这是非常成功的“卖台”！台湾现在于世界EMS (Electronic Manufacturing Service) 领域中的重要地位，郭董功不可没！

台湾的竞争优势，早在过去八年中，就被不同的政治人物，各种错误的决策，不论是左派的经济及能源政策，或是以锁国为主轴的两岸政策，再加上诸多民粹政治运动，给消耗殆尽！而各种意识型态的争论，不但没结果，又更进一步限缩了台湾未来的发展!

台湾的年轻人现在真的很辛苦，未来的环境也看不到太多改变；而中老年人现在日子也变得不好过了，或许现在的台湾，真的需要一些务实又有魄力的人出来，才能真正力挽狂澜!