为郭台铭背书 马英九：最近曾见面多次

郭台铭今天（17日）上午参拜妈祖、武圣庙，下午宣布参选2020年台湾总统国民党党内初选。

台湾前总统马英九中午表示，自己与郭台铭已进行多次讨论，认为他愿意出来争取国民党提名是很好的事情，自己“乐观其成”。

综合风传媒、ETtoday新闻云报道，马英九表示，郭台铭早于1970年就加入国民党，且事业横跨两岸及欧盟，可说是一位世界级的企业家，对台湾的经济发展有极大贡献。马英九还说，如果郭台铭决定出来参选，而且坚持经过初选程序，他对这点表示非常肯定。

此外，许多蓝营基层支持者期望党中央用征召方式，力拱高雄市长韩国瑜参选，马英九对此回说，国民党有自己的制度，所有优秀人才愿意出来争取提名，我们都支持。至于韩国瑜是否为国民党最好总统人选？马英九说，他确实是一个非常不错的人选，如果能够出了按照制度走，这点大家都非常肯定。

而郭台铭是否因为马英九确定不选才动念参选？对此，马英九则是笑而不答。



马英九基金会执行长萧旭岑解释，马前总统已亲自公开说了，郭台铭是资深国民党员，爱党爱国，也是成功的企业家，他所经营的鸿海集团对台湾经济发展有重大贡献。“他愿意出来争取提名，我们觉得很好，乐观其成。尤其他坚持走初选制度争取提名，更是我一直支持的做法。”



