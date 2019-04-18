官媒公布首艘国产航母第五次海试短片 专家：辽宁舰会在阅舰式上亮相

中国官媒昨天（17日）发布首艘国产航母第五次海试短片，令坊间猜测首艘国产航母可能会在中国海军为庆祝建军70周年而举办的大型国际阅舰式。有港媒报道，中国军事专家认为，依照国际惯例，阅舰式的军舰均需形成战力，而目前该航母尚未具备，此次阅舰应由另一艘航母辽宁舰担纲，而且在气候条件允许的情况下可能会展示舰载机起降。

据香港《明报》引述央视报道，首艘国产航母的第五次海试，是对航母的指挥控制系统、作战性能展开全面检测。截至目前首艘国产航母已完成了系泊、动力、作战、保障等多个实验的试航任务。电视画面显示了航母内部、舰载机起降的跑道等。

有网民认为，航母已具备在阅舰式亮相的基本条件。不过，在央视画面中的国产航母操控室却有“首航”字样的条幅，怀疑是影片错用了首次海试的资料片段。

前总参上校、军事专家岳刚对《明报》指出，依照国际惯例，参加检阅的装备均需拥有战力，但截至目前国产航母尚未进行战力匹配。岳刚说：“航母形成战力，需要一系列的试验，如舰载机的触舰复飞，然后是起飞和降落，但这些国产航母都未进行。”

岳刚也说，辽宁舰于2012年9月列装海军，至2016年才形成单舰初步战力。因此，本次阅舰式，首艘国产航母应不会亮相，或由辽宁舰担纲。而阅舰式上若气象与海况条件允许，民众或可看到辽宁舰进行舰载机起飞和降落演示。