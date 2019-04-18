中方关注华为问题 5G限制或成中日火种

在4月14日举行的部长级“中日经济高层对话”上，中国外交部部长王毅强烈要求日本不得将特定中国企业从新一代通信标准“5G”的投标中排除。美国的方针是禁止政府机构从华为技术等5家中国企业采购产品，日本也与美国保持统一步调。不过，对民营企业的交易限制存在极限，日本将调查各国的实际应对情况。

据日经中文网报道，14日的中日对话进行了3小时40分钟的讨论，比原定延长了近1个小时。中方反复提及华为。

王毅在对话中问道：日本政府为什么要排除华为？王毅把矛头对准的是日本在去年底制定的有关通信设备政府采购的指导方针，其内容是“全省厅不得采购安全保障层面存在风险的通信设备”。

日本外相河野太郎解释称，“日本政府并未针对特定中国企业”。但王毅并未就此罢休，继续追问：日本的NTT docomo至今不是也一直在与中国推进5G 的共同研究吗？一位与会人士表示：“中方最关心的就是华为问题”。

虽然中日关系出现改善的氛围，但是在中美贸易摩擦的背景下，5G相关问题似乎正在成为新的火种。

美国在2018年8月通过《2019财年国防授权法案》，将从今年8月之后禁止政府机构从5家中国企业采购产品，并要求包括日本在内的同盟国和欧盟（EU）也采取同样的排除措施。基于美国的行动，日本政府于2018年12月针对通信线路、终端和服务器等9个项目，确认了安全保障层面存在风险的情况下不得采购的方针。

除了政府采购外，美国还敦促各国在通信、金融和防空等“重要基础设施领域”制定通信设备的防卫政策。这是因为网络攻击很可能对整个国家的电气供应和安全运输产生影响。

围绕通信设备风险，各国的应对措施不尽相同。日本政府相关人士表示，“原本关于各国采取什么样措施的信息不足”。日本将在今年夏季之前调查美国、英国和澳大利亚等国如何应对。

日本将在年内结束调查，调查结果将反映在敦促重要基础设施行业企业应对网络攻击的“安全标准等制定指针”中，计划2019年度之前对指针进行调整时加入。

华为日本的宣传部门表示，安全是华为的DNA，是经营的最优先事项，华为自成立以来从未出现过严重的网络安全事故。

日本对民营企业的交易限制在法律层面存在极限

要彻底排除通信网络中安全保障层面的风险，原本就需要广大民营企业提供合作。但是日本在法律层面存在极限。

在日本管理进出口贸易的法律是《外汇及外国贸易法》。1980年进行修正后，对于对外交易采取“原则上自由，对必要对小限度的例外进行管制”的形式。

出口和对内投资存在安全保障层面的限制。最近除了此前的限制外，日本强化了对技术非法外流的处罚力度并扩大了对外资收购的监督权限，限制越来越严格。

但是进口限制仅限于对朝鲜“制裁”以及履行保护濒危物种的《华盛顿公约》等“履行公约的情况下”，并不存在安全保障层面的行业限制。在政府内部有观点指出，针对中国的通信设备进行限制，“在自由贸易的原则下，难以给出理由”。

美国存在《国际紧急状态经济权利法案》（IEEPA），禁止在安保和经济等领域与对美国构成严重威胁的企业进行交易。只要签发总统令，就可能禁止民营企业使用特定厂商的通信设备。2018年年底路透社报道称，围绕通信设备“特朗普总统讨论向美国企业下发总统令”。