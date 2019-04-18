郭台铭称“国防靠和平” 台副防长：和平要靠武力

有意参选2020总统的鸿海集团董事长郭台铭提出“国防靠和平”说，台湾的国防部副部长沈一鸣今天（18日）在立法院回应时说“和平要靠武力”。沈一鸣说，国防部立场是防卫安全靠自己，是台湾军方整军备战，加强战训绝不松懈，“我们永远靠自己”。

据台湾《联合报》报道，外交部连日透过推特发文谴责解放军周一在台湾东方的西太平洋军事操演。外长吴钊燮也爆料，当天中国大陆军方不仅派24架飞机，还派出五艘舰艇。有军方官员对此感到困扰，认为后续得为此“擦屁股”。

沈一鸣回应是说，外交与防卫是国安体系两大支柱，外交部负责对国际社会。国防部则是对内，负责掌控，这件事国防部与外交部共同合作，双方有默契。

沈一鸣称，外交部认为有必要让国际社会重视与注意大陆的作为，规划国防部对境内发布新闻稿安定民心，军方与外交部是分工合作。他认为没有“擦屁股”的问题。

沉一鸣也说，大陆对台的军事恫吓愈来愈明显，外交部对国际作宣示，在推特用英文对盟友与伙伴发文，“我们了解”。

民进党立委蔡适应质询时提问，近期高雄市长韩国瑜称国防靠美国，台北市长柯文哲说两岸战争要撑两天，郭台铭则说国防靠和平，国防部有何看法。沈一鸣说，每人都有自由表达意见的自由，国防部立场是防卫安全靠自己，台湾军方整军备战，加强战训绝不松懈。