发改委：首季中国经济平稳开局打下向好基础

中国国家发展和改革委员会今天（18日）称，中国今年一季度经济平稳开局为全年走势打下了向好的基础，并公布该季度审批核准固定资产投资项目有50个。

据路透社报道，发改委称，一季度是全年经济走势的风向标，一季度经济平稳开局为全年走势打下了向好的基础，完全有信心、有条件、有能力实现年度经济社会发展预期目标。

发改委政策研究室主任兼新闻发言人袁达在发布会上指出，一季度审批核准固定资产投资项目50个，总投资3703亿元（人民币，下同，约748亿新元），其中审批34个，核准16个，主要集中在能源、交通运输、高技术等领域。去年一季度发改委核准固定资产投资总额1698亿元人民币，核准项目55个。

袁达说，虽然经济运行面临的一些突出问题和困难挑战，但并不会改变经济发展的基本面和向好态势，这主要基于中国发展动力在提升、政策效应在显现，以及市场信心在增强。

他指出，中央预算内投资一季度已下达超过80%，保障了重点建设项目资金需求，下一步将抓紧下达剩余投资计划，督促各地加快投资计划执行。

今年一季度审批核准投资规模比去年有较大提升。

至于国企混合所有制改革，袁达说，近期，国家发展改革委、国资委拟启动开展第四批混改试点工作。

他进一步指出，第四批试点的主要定位就是“扩数量”和“扩领域”。从“扩数量”来看，前三批试点总量为50家企业，第四批试点数量将超过100家企业。从“扩领域”来看，第四批试点选择不局限于重要领域企业，也包括具有较强示范意义的充分竞争领域企业，以及已实现股权混合、拟进一步完善治理的混合所有制企业，特别是一些有影响力和示范作用的混合所有制企业。

据其介绍，目前，在征求部门意见的基础上，形成第四批试点备选名单，已上报国务院国有企业改革领导小组。待领导小组审定同意后，将启动试点实施工作。

此外，发改委将会同有关部门，聚焦用能、物流、电信等重点领域，研究提出2019年降低涉企收费重点措施，预计全年减轻企业和群众负担2700亿元以上。下一步，有关部门将加大对铁路、港口、航空、电信等领域降费政策落实情况的监督检查。

他还表示，从2019年的情况看，相关预测表明，中国天然气消费将继续保持较快增长态势，保障天然气安全稳定供应仍面临较多困难和不确定性。