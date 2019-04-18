郭王会面？王金平：友人安排中

鸿海董事长郭台铭昨宣布愿参加国民党总统初选，引发各界关注。对于郭是否有事先告知？前立法院长王金平今受访表示“事先没有讲”，也没有透露过心意。至于两人好友、前蓝委卢嘉辰指称郭台铭可能将安排与王金平会面，盼两人携手合作；王则说，与郭台铭是好朋友，“朋友也在安排（会面）”。

据中时电子报报道，王金平今天（18日）出席中华战略学会新任理监事联席餐会，会前被问及若在党内初选中胜出，是否会找郭台铭合作？王金平表示，谁能在初选中出线，全体大家一定要团结合作，这都是应该做到的。他也说，一直感觉郭台铭跟自己一样，对国家、社会、人民以及许一个年轻人的未来，有这样的使命感，“所以我们会一起努力”。

至于郭台铭数度强调不接受征召，被外界解读为“卡韩”？王金平说，党的初选制度建立是应该的，在初选制度建立后，能推出一位真正有使命感的最优秀候选人，这是最重要的目的。对于“韩粉”递出6万份连署书主张“非韩不可”，王仅回“我们尊重”。

由于郭台铭“妈祖说我一定要出来”一说掀起讨论，王金平被问及妈祖比较喜欢谁，则笑说“祂喜欢所有众生”，当然自己承受妈祖各方面的庇佑很多，要感恩于祂。

媒体追问，郭台铭有身家财产在大陆，是否将成选总统包袱？王金平表示，他要宣布初选，应该什么事都已经预想好了，至于是否选到底“我不知道，你要请教他”。