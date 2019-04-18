消息：金正恩或乘专列经由中国访俄

（早报讯） 据北京消息人士18日透露，朝鲜领袖金正恩下周将在俄罗斯符拉迪沃斯托克与俄罗斯总统普京举行会谈。在朝美对话停滞不前的情况下，金正恩此行很有可能乘坐专列经由中国赴会，以显示朝鲜背后有中俄两国“撑腰”。

据日本媒体17日报道，朝鲜负责最高领导人出访礼宾安排的国务委员会部长金昌善当天下午在符拉迪沃斯托克火车站踩点。由此推测，金正恩乘专列访俄的可能性较大。有消息人士表示，金正恩坐专列赴俄比坐专机的可能性更大。

韩联社报道指出，坐火车赴俄共有两条路线，其一为从平壤出发，经由图们和珲春抵达符拉迪沃斯托克，耗时约一天；其二为利用连接朝鲜罗先和俄罗斯哈桑的朝俄跨境铁路，从朝鲜直奔俄罗斯，耗时10小时。从时间和距离上来看，利用跨境铁路更为快捷和便利。

然而，鉴于朝美无核化谈判陷入僵局、金正恩恐难出席在北京举行的“一带一路国际合作高峰论坛”等情况，金正恩可能选择中国路线，以突显朝中友好关系。此外，且图们-珲春路线是朝鲜已故领导人金正日昔日访俄的路线，金正恩可能会借延续祖先足迹，对内展示其权力的正统性。

分析指，金正恩2月赴越南出席第二次金特会时乘专列纵贯中国，耗时60多个小时，彰显朝中亲密关系。此次若金正恩再次经由中国赴俄，朝方在对美谈判中的中国筹码将变得更为有力。