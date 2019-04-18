发改委印发横琴国际休闲旅游岛建设方案

中国国家发改委今天（18日）在网站上宣布，发改委印发了获国务院批复同意的《横琴国际休闲旅游岛建设方案》。方案明确指出，到2020年，把旅游休闲产业培育成为经济支柱产业，初步建成国际海岛旅游目的地，第三产业增加值占地区生产总值比重达75%。

中国国务院本月1日在网站上公布，上个月就横琴国际休闲旅游岛建设方案进行批复，原则同意该方案。

据中新社报道，方案明确了横琴国际休闲旅游岛的范围，即横琴岛及所辖海域，总面积106.46平方公里。方案指出，横琴国际休闲旅游岛的建设具有区位优势明显、发展基础良好、政策条件优越等发展基础。

方案明确了建设目标，即到2020年，把旅游休闲产业培育成为经济支柱产业，初步建成国际海岛旅游目的地，第三产业增加值占地区生产总值比重达75%。到2025年，旅游休闲产业规模进一步扩大，以旅游休闲产业为主导的产业体系进一步完善，携手港澳打造“一程多站”旅游线路基本成型，第三产业增加值占地区生产总值比重达80%。到2035年，建设成为生态优美、景观丰富、配套完善、特色鲜明的国际休闲旅游岛，全域旅游产业体系基本形成，旅游休闲产业对经济社会发展发挥更加重要的龙头带动作用，具备较强的旅游产业竞争力和国际知名度。

方案规划了旅游岛的总体布局，即统筹考虑横琴新区总体规划以及土地利用、城镇、交通、水利等相关规划，结合全岛旅游资源分布、旅游产品组织和服务要素集聚等因素，在保障珠江河口泄洪纳潮、粤港澳大湾区水安全的前提下，构建“一带（天沐河旅游休闲带）、一廊（生态休闲绿廊）、一区（南部动感娱乐旅游产业集聚区）”的全域发展空间布局，逐步形成集聚化、网络化发展格局。

方案还明确了几大重点任务。一是助力打造粤港澳世界级旅游大湾区，加强与港澳旅游规划和标准衔接，探索合作开发旅游产品，无缝对接旅游基础设施，打造大湾区精品旅游线路。

二是培育高品质休闲旅游产品体系。大力发展休闲度假旅游，积极发展文体休闲旅游，创新发展城市休闲旅游，积极发展商务休闲旅游，着力发展养生休闲旅游等。

三是创新与国际接轨的休闲旅游市场监管机制。创新休闲旅游行业标准和认证，建立旅游要素诚信体系，引入澳门“诚信店”管理机制，完善旅游市场监管综合管理体系。

四是推进休闲旅游配套设施建设，打造通达旅游交通体系。

五是构建“旅游+”产业生态圈，含“旅游+”金融服务、“旅游+”商务服务、“旅游+”高新技术、“旅游+”总部经济、“旅游+”文化创意等内容。

六是提高旅游对外开放合作水平。深入推进区域合作，全力推进中拉合作，着力推动与“一带一路”共建国家交流合作，全面加强国际旅游品牌推广。

方案也要求，国务院各有关部门要高度重视建设横琴国际休闲旅游岛，进一步解放思想、大胆创新，在旅游改革试验、规划及实施、国际旅游市场拓展、政策引导、资金投入、项目引进、人才培养等方面制定具体的工作措施，给予全面支持配合。