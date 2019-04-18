希腊外长：在成为物流枢纽上与中国利益一致

希腊外长卡特鲁加洛斯日前在东京都内接受日经中文网采访时，针对接受中国对该国国内最大港口投资等、不断加深的希腊与中国关系表示，在力争成为物流的枢纽方面“（双方）利益一致”。同时强调不会发生因中国投资而带来的安全保障方面的风险。围绕与邻国北马其顿的和解回顾称“结束多年来的争端符合国家利益”。

据报道，希腊是中国主导的“一带一路”倡议的合作备忘录签署国。希腊总理齐普拉斯出席了4月12日在克罗地亚举行的中东欧16国与中国磋商经济合作的首脑会议“16＋1”。据悉，随着希腊的加入，该会议将扩大为“17＋1”。

位于巴尔干半岛南端、面临地中海的希腊处在连接亚洲、非洲和欧洲的要冲。位于雅典近郊的比雷埃夫斯港是希腊国内最大港口。该港于2016年被收归中国国有海运公司旗下。由于该港的吞吐货物的增加和招揽靠港游轮有助于因债务危机而陷入疲弊的希腊经济重建的重建，因此卡特鲁加洛斯表示“与希望利用‘一带一路’增加产品出口的中国具有共同利益”。

针对参加中东欧与中国的经济合作平台，卡特鲁加洛斯仅表示“是多方位外交经济政策的一环”，但解释称，根据希腊占中国对欧洲投资总额的比例仅为0.4％这个数字，中国对希腊的影响力有限。反驳了港口将被用于军事等担忧。

希腊2018年6月与围绕国名产生对立的马其顿（现为北马其顿）之间以改变国名为条件，签署了不再反对该国加入北大西洋公约组织（NATO）和欧盟（EU）的协议，最近实现了历史性的和解。

卡特鲁加洛斯表示，发出了存在民族对立的巴尔干地区的“争端能根据国际法通过对话解决这一信号”。