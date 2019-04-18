单霁翔退休10天 添三个新职务

刚刚卸任故宫博物院院长的单霁翔前天（16日）参加了北京林业大学首届校园文化节开幕式，为该校师生作了题为《匠者仁心——让文化遗产资源活起来》的专题报告。

据《北京青年报》报道，在报告会前，北京林业大学校长安黎哲为单霁翔颁发了北京林业大学名誉教授聘书。报道指，卸任故宫博物院院长后10天的时间，单霁翔已经有了三个新的“职务”：除了北京林业大学的名誉教授，4月9日，2019宁波文博会组委会聘请单霁翔为创意宁波顾问4月11日，单霁翔在宁波主讲故宫论坛第三季之《故宫上新了》。现场他又被聘为中国（宁波）特色文化产业博览会顾问。

当天的报告历时两个小时，单霁翔以让故宫文化遗产资源“活起来”为主题，围绕公共服务、文物修复、文物数字化、文化创意产业等方面，介绍近年来故宫博物院一系列改革措施和实践经验，用图片与生案例带师生们走近了故宫博物院。

对于在故宫博物院的工作，单霁翔说最深刻的体会有两点：“一是什么才叫把文物真正保护好，不是把它锁在库房里叫真正的保护，一定是让它有悲喜、有魅力、有尊严地重新回到人们的生活当中，才叫真正地保护好；什么叫一个好的博物馆，只有人们把这个博物馆看成是生活中的一部分，人们爱走进博物馆并流连忘返，才叫好的博物馆。