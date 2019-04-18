社科院：大学生每天玩网游两小时 四成关注网红

近日，2018年中国社会科学院“中国大学生追踪调查（PSCUS）”研究结果公布。对中国18所高校在校大学生的调查发现，近六成的大学生都观看过网络直播，其中14.4%的大学生表示基本每天都看，至少每周都看一次直播的人数也超过样本总数的五分之一。

调研发现，男生观看直播的频率显著高于女生，有一半左右的的女生看过直播，而有七成的男生都表示看过直播，基本每天都看直播男生比例明显高于女生。

参与研究的社科院博士生郭亚平说，“有近四成的大学生关注网红。其中，8.0%的大学生基本每天都查看网红动态，16.0%的大学生至少每周查看一次。”

在观看直播和网红的类型上，游戏类、科技类、美妆类受95后大学生欢迎，财经类、教育类直播和网红在大学生群体中却少有受到关注，仅有2%和3%的群体关注。

郭亚平认为，对大学生群体来说，观看网络直播更多是为了满足休闲娱乐的需要，还没有将直播作为获取资讯和学习的重要途径。

调查发现，8.0%的大学生在网络直播平台上做过直播，两成者（23.8%）想成为主播，其中超过三成的人想成为游戏主播，接近两成的人生想成为美食主播。

与80后、90后大学生相比，95后大学生初次接触互联网的时间更早，95后大学生首次触网的年龄平均约为11岁；2000年出生的大学生，首次触网的平均年龄已经提早到9岁。

此外，梳理数据发现，大学生平均每天玩网络游戏的时间约为2小时，超过两成（22.95%）的大学生基本每天都玩网络游戏。游戏不再只是男生的偏好，接近一半（47.7%）的女生表示玩网络游戏，14%的女生基本每天都玩，五分之一的女生至少每周玩一次。

按照学校进行分类，课题组发现，高职院校玩游戏者近七成，普通本科玩游戏者超五成，双一流高校玩游戏者超六成。

调查发现，大学生也成为网络预约服务的重要客户群。72.1%的大学生使用过网络约车服务，60.3%的大学生在网络平台获得过免费知识服务，21.6%的大学生使用网络平台获得过付费知识服务，24.5%的大学生在网络平台上预定过民宿，13.5%的大学生在网络平台预约过美容美发、洗衣、搬运等生活服务。