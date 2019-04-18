【花莲地震】福建江苏上海等地皆感受到震感

台湾花莲今天（18日）下午发生6.1级地震，对岸中国大陆福建、江苏、浙江、安徽和上海都感受到震感。

综合《新京报》和澎湃新闻报道，浙江宁波一位从事图文印刷工作的网民发布朋友圈称“地震了”，四分钟后又发布了一条视频，其中有声音说，“地震了，所有的同事都跑到楼下去了，只有我和两个同事留守在办公室。”

这位网民提供的视频画面显示，办公楼里的文具用品、纸箱等物品散落一地。网民称，地震发生时，他正躺在办公室的沙发上睡觉，突然感到晕眩，看到头顶的灯在晃动，同事们纷纷从10楼跑下去躲避。这位网民也说：“视频里的纸箱是原本就在地上的，不是地震引发掉落的。”

上海市地震局官方也在微博发布消息称，此次台湾地震距上海802公里，当局先后接到了嘉定、金山、闵行、松江、浦东、普陀等部分处在高层建筑的市民反映有震感。上海市地震局指出，根据历史地震经验，台湾地区发生中强地震，会对上海部分高层建筑造成影响，但不会对该市造成危害，请上海市民放心。

安徽合肥市民也反映称有震感，室内吊灯摇晃，身处高楼的市民跑下楼躲避。据安徽省地震局消息，因花莲地震震级较大，震源较浅，安徽省内合肥等地受影响有震感 ，但并非该省省内发生地震。

另有大陆网民反映，苏州、泉州、南京、温州等地皆有震感。