中国媒体报道胡海峰做丽水市扫黑除恶专项斗争工作汇报

中国报章《丽水日报》今天（18日）报道，中国前国家主席胡锦涛之子胡海峰昨天以市委书记身份在一场汇报会上做了丽水市扫黑除恶专项斗争工作汇报。

据“政知圈”公众微信号报道，《丽水日报》发文称，从4月17日起，中央扫黑除恶第11督导组第3下沉组前往丽水开展为期6天的下沉督导工作。17日上午，丽水召开汇报会，第3下沉组组长张鹏就下沉督导工作提出目标任务并作安排部署。市委书记胡海峰作丽水市扫黑除恶专项斗争工作汇报。

胡海峰在作汇报时说，此次中央督导组下沉丽水督导，不仅是对该市扫黑除恶专项斗争工作的一次全面体检，更是对全市党员干部党性原则、政治意识、责任担当的一次重大考验。

他表示，要以更高的站位扛起政治责任，主动接受督导、积极配合督导、全力保障督导；要以更实的举措抓好问题整改，对督导组反馈的意见，做到诚恳接受、照单全收、立行立改、善作善成，明确路线图、时间表、责任单位，坚决做到问题不查清不放过、整改不到位不放过、责任不落实不放过、群众不满意不放过，确保把督导成果转化为深入推进扫黑除恶专项斗争的实际成效，切实取信于民。

此前，4月1日，中央扫黑除恶第11督导组督导浙江省工作动员会在杭召开，该组组长是李智勇，副组长为石生龙。

自4月10日起，中央扫黑除恶第11督导组分为四个督导小组，分别到浙江省杭州、宁波、温州、嘉兴、金华、衢州、台州、丽水等八个设区市开展为期两周时间的下沉督导。

据介绍，这次下沉督导重点围绕政治站位、依法严惩、综合治理、深挖彻查、组织建设、组织领导六个方面进行。在下沉督导期间，各督导小组将听取当地党委、政府关于组织开展扫黑除恶专项斗争情况的汇报，与党委政府负责同志及相关部门、单位负责人进行个别谈话，查阅相关资料，了解省挂牌督办的涉黑涉恶案件办理情况，对重点问题、重点个案进行专题督导。

同时，各督导小组还将深入基层一线走访，与干部群众座谈交流，了解实际情况，与此同时，开展暗访检查、问卷调查。各督导小组将在被督导设区市接访群众的地方设置中央扫黑除恶督导组举报箱。

《丽水日报》昨天也发文介绍了丽水市扫黑除恶专项斗争工作，其中提到，开展扫黑除恶专项斗争以来，丽水市委常委会五次专题研究部署专项斗争。

同时，文中提及，丽水贯彻“四级书记亲自抓、党政领导一起抓”的要求，实行“一把手”工程，形成了党委总揽全局、领导小组牵头统筹、部门协同推进、社会广泛参与的工作格局。

在纪检监察和政法机关问题线索双向移送反馈机制和重大案件对接介入机制方面，根据《丽水日报》介绍，截至目前，全市各级纪检监察部门共受理政法机关移送线索和案件98件，向政法机关移送线索和案件34件，同步介入黑恶犯罪案件35件；市纪委监委对周某某等五个重点案件实行了提级办理。

同时，在加强基层组织建设方面，组织开展村社换届“回头看”，严把村“两委”政治关口，坚决清退受过刑事处罚、“村霸”和涉黑涉恶等“三类人员”，全市共清理21人（17人曾受刑事处罚、四人曾受党纪处分），其中涉嫌黑恶问题11人。