宁夏“校服背面印枸杞品牌”负责人致歉称好事没做好

近日，发生于宁夏彭阳县王洼镇中心学校的“校服印枸杞品牌名”一事引起关注，涉事的宁夏关心下一代基金会相关负责人昨天（17日）表示，她很自责，本来想做一件好事，结果没做好，目前校服已经全部回收调换。

澎湃新闻梳理发现，这场争议肇始于微信公号“宁夏枸杞文化研究院”对捐赠一事的报道。这篇标题为《这些大山里的孩子，穿上了百瑞源的校服更可爱了！》（现已删除）的文章在刊发后招致批评。上述微信公号与百瑞源枸杞股份有限公司关联密切，近期曾刊发《自带热搜体质，到了香港才知道，“百瑞源枸杞”还是这么受欢迎！》等多篇宣传文章，微信公号中的“企业微博”也直接导向百瑞源枸杞股份有限公司的认证微博。

宁夏关心下一代基金会负责校服捐助工作的相关负责人说，校服的来源可以追溯到2018年11月，当时，宁夏关心下一代基金会计划购买6000套校服，捐赠给农村地区的学生。最终，宁夏固原市的一家企业中标，这家企业的老板是个残疾人，也想献爱心，于是校服给了比较低的价格，每件57元（人民币，下同）。

该负责人表示，捐助的资金要自己挨个去找、去落实。这时，她联系了宁夏关心下一代基金会理事单位百瑞源公司，百瑞源公司愿意捐赠1000套校服。与此同时，她又联系了宁夏平罗县的两家农村小学，共有500名学生，以及彭阳县王洼镇中心学校，有554名学生。

该负责人说，“我们又和百瑞源商量能否多捐赠54套校服，于是百瑞源给了6万元，剩下的78元我们自己付了。”

她表示，在这个过程中没有注意到这个（广告）问题，只是想能够鼓励企业继续捐助、关心关爱青少年。对此带来不好的影响，她深表歉意，对于另外的5000套校服，现在在募集资金，基金会将吸取此事教训。

此外，宁夏关心下一代工作委员会相关负责人17日也称，“我们虽然是老同志义务奉献，但没有及时了解国家相关政策，错误还在我们自己，我们积极主动改正，以后不会发生此类事情。”

值得一提的是，有网友提出，宁夏当地“校服冠名”是有所依据——2018年2月宁夏青少年发展基金会曾对“希望校服”项目作出介绍，即每套校服需要捐款100元；凡一次性捐赠1000套以上的企业单位，可在配置的校服上印有捐方指定的最简名称，以纪念捐赠善举。

对此，宁夏青少年发展基金会法定代表人刘升祥说：“这个项目最早设计时是尝试。当时想用一个小小的标，体现人家献爱心的意思，从公益角度是想让学生感恩。想用这种方式弘扬社会正能量，但是要好好研究方法，不能做成广告。”

刘升祥表示，宁夏青少年发展基金会2018年计划推出“希望校服”项目，但项目公布后没有收到过项目捐款，所以没有实践经验。“我们已初步商议，进一步完善项目设计，取消在校服上印字开展慈善宣传方式，改为举办捐赠仪式的方法，鼓励企业单位支持公益项目。”

据百瑞源枸杞股份有限公司官网资料介绍，这是一家专业从事枸杞科技研发、基地种植、生产加工、市场营销、文化旅游的科技型企业，旗下品牌百瑞源荣获“中国驰名商标”。该公司总经理郝晓琴同时也是宁夏关心下一代基金会理事。

稍早前，彭阳县教育体育局4月17日通过微信公号“彭阳发布”回应称：4月9日，接彭阳县关工委通知，自治区关工委和宁夏百瑞源枸杞股份有限公司要为王洼镇中心学校捐赠校服554套，4月15日上午10时30分将在王洼镇中心学校举行捐赠仪式，该局通知王洼镇中心学校做好相关工作。4月15日，活动如期进行，在活动中发现校服背后印有“百瑞源”字样，该局立即要求学校会后及时将554套校服收回，并要求百瑞源公司将不合规校服尽快回收。17日上午，百瑞源公司已派车辆前往王洼镇中心学校将校服回收调换。

报道指出，在2018年11月到2019年1月连发三起广告进校园事件后，中国教育部办公厅于2019年2月下发通知称，要对所有进入中小学校、幼儿园或组织中小学生、在园幼儿参加的活动，向学校、学生发放的试卷、奖状、校服、教科书、教辅材料、文具教具等，以及进入校园的APP进行严格排查，特别要防范外部人员借各类活动制作、夹带、发放带有商业广告的物品。

彭阳县教育体育局也在上述情况说明中承认，本次事件反映出该局对上级文件学习不够深入，工作不够严谨，为杜绝此类问题，该局下发紧急通知，要求全县各中小学校、幼儿园召开会议，组织教职工学习教育部、教育厅有关文件精神，开展自查自纠。同时对王洼镇中心学校进行通报批评。