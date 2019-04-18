港航新股东确认海航代表闯入港航总部 相信关键财务资料被销毁或带走

港航高层、新任董事及现任董事昨天在律师陪同下召开会议，同意安排24小时保安看守港航重要的财务文件，保证其不会受到损害、消失或销毁。不过，有港航内部员工向港媒曝料称，在今天（18日）清晨6时许，海航突然安排保安到港航位于东涌的总部，冲入赶走了上述原由港航高层、新任董事及现任同事安排的24小时保安，并控制现场。最新港航股东已经证实了这项消息。

据香港《明报》报道，外流的视频显示，多个疑似海航安排的保安在港航总部门外把守，另有港航员工于门外围观。

最新港航控股股东，即香港航空咨询服务公司及Frontier Investment Partner发声明及确认，有关海航代表今晨进入港航办事处属实，相信关键财务资料已被销毁或带走。

声明指出，在昨日（17日）晚，港航高层和其内部律师，以及新任及原有董事的代表，在外部律师的见证下达成以下协议并记录在案。港航高管和法律部门同意，会将所有港航的重要财务资料妥善保管，并按照现有模式，由新任董事委派外部保安在场24小时驻守值班﹔以及港航高管承诺，所有相关资料不会被销毁或被带离港航。

不过，在今早6时45分，海航的一群代表带领众多保安强行冲进港航办事处，当场驱逐了所有新任董事所委派的外部保安人员。新任董事初步认为，港航关键的财务资料及硬碟可能已经被毁或带走，具体损失目前难以估量。截至目前，所有由新任董事聘请的外部保安人员已经全部被驱逐出港航位于东涌总部。

港航又重申，上述协议内关于保存港航重要财务资料的保安模式旨在调查及阻止海航进一步的关联方交易和任何中饱私囊的行为，但今日发生的相关不当行为已严重违反该协议，情况令人担忧。港航控股股东将致力行使一切可能的法律手段，维护港航员工、顾客及商业伙伴的最佳利益。