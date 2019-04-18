已提交给中央人民政府 港特首公布禁民族党运作等有关的报告

香港行政长官林郑月娥今天（18日）公布就特区政府依法禁止香港民族党运作等有关情况向中央人民政府提交的报告。报告强调，维护国家安全是香港特区应有之责， 港独不符合香港特区在《基本法》下的宪制及法律地位，也与国家对香港既定的基本方针政策相抵触。

香港《星岛日报》报道，根据律政司的意见，为避免影响日后可能出现的司法程序，今天公布的有关报告属该报告的主体。

报告强调，维护国家安全是香港特区应有之责。香港特区政府对港独的立场，是十分清晰及明确的。 港独不符合香港特区在《基本法》下的宪制及法律地位，也与国家对香港既定的基本方针政策相抵触。任何破坏国家安全的行为，都不符合国家利益，更会为香港社会带来动荡。香港特区政府会继续严格按照《基本法》和相关法律，在香港特区禁止包括港独在内的任何危害国家安全的行为和活动，维护国家安全利益。

中央人民政府在2月26日向行政长官发公函，支持香港特区政府依法禁止香港民族党运作。公函重申依据《中华人民共和国宪法》和《基本法》，香港特区应当依法履行维护国家安全的宪制责任。维护国家主权、统一和领土完整，是香港特区政府的职责，也是包括香港同胞在内的全中国人民的共同义务。

中央人民政府请行政长官就依法禁止香港民族党运作等有关情况向中央人民政府提交报告。行政长官已经在本月16日向中央人民政府提交香港特区政府依法禁止香港民族党运作及有关情况的报告，内容包括事件背景和过程摘要。