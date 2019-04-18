没被妈祖托梦？柯文哲：睡到不醒人事 没时间做梦

鸿海董事长郭台铭昨天宣布投入国民党内初选，为2020总统大选投下震撼弹，由于郭台铭称是妈祖托梦要他出来，也让“托梦”一词爆红，有台湾网友恶搞称，台北市长柯文哲走了那么多天的绕境都没有收到托梦，是因为都没有睡觉。柯文哲回应说，不是没睡觉，而是睡到不醒人事，没时间做梦。

据台湾《自由时报》报道，柯文哲今天（18日）受访，听到郭台铭称是妈祖托梦要他出来选，他笑说，“每个人有每个人的说法”，觉得台湾实在太有趣了，难怪每天晚上call in节目那么多人在看。

近日网友发起“谁要他选总统大赛”，媒体问柯文哲，你觉得如果真的有人要选，会是谁希望你选？柯文哲以老话回应，“最后还是人民决定，所以谁要我们选都没用。”

对于柯文哲曾说美国比较喜欢蔡英文、中国大陆喜欢韩国瑜，如今出现郭台铭，美中都会比较喜欢郭？柯文哲表示，家大业大的缺点就是美中都想要影响他（郭台铭），这就有趣了；他还说，美中应该没办法影响我，因为“我什么都没有。”

谈到怎么分析郭台铭参选的利弊，柯文哲表示，“紧张什么？我现在已经学会，深呼吸、放轻松”，然后慢个两天再看看，两天后局面跟今天又不一样了。

至于有网友恶搞他没有睡觉，所以才没有被妈祖托梦，柯文哲笑说，不是没有睡觉，而是一倒下去就昏过去了，睡到不醒人事，根本没有时间做梦。

对于自己的声量瞬间被“托梦”盖过，柯文哲一派轻松说，那也没有什么。但如果可以跟妈祖对话想要请托什么事情，柯文哲没有正面回应，只说这次去很多庙宇上香都有标准讲法，就是“风调雨顺、国泰民安”。