兰州也传出奔驰维权事件

继西安奔驰维权事件之后，中国媒体报道，兰州和北京也有类似事件。

据中国澎湃新闻报道，兰州之星汽车有限公司（下称“兰州之星奔驰4S店”）昨天（17日）发生维权事件。一位女车主疑效仿西安利之星女车主维权行为，也坐上了兰州之星奔驰4S店一辆奔驰车引擎盖，与店内销售人员理论维权。

报道称，17日晚11时许，成都商报微博发布视频显示，一位齐肩短发女子坐在一辆奔驰车引擎盖上，对销售人员持续发问：“那么你给我的检测准确吗、公平吗、透明吗？”报道也称，尚未能与该位维权车主取得联系，具体维权原因尚不明确。

一位工作人员向澎湃新闻说，目前正在与车主协商解决，具体情况尚不便透露，待问题解决后再进行回复。

兰州市安宁区市场监督管理局办公室一名工作人员说，该女子维权事件发生于昨天下午，市场监管部门已安排人员采取行动。

兰州市市监局一位马姓主任介绍，兰州市监局已派专员前往该4S店进行核查，目前还未联系到车主，详细情况等核实完后公布。

另据新华社报道，上个月，一名刘姓男律师从北京百得利之星汽车销售有限公司按揭购得了一辆奔驰新车后，在高速路上突然亮起“加注机油”的警示灯时，刘先生吓出了一身冷汗，立即靠边停车，拨打了应急救援电话。

报道称，出问题的奔驰车被拉到了位于河北省沧州市的奔驰4S维修店。专业人员检测后告知刘先生，车的发动机核心零部件出了问题，需要生产厂家拆开发动机才能进一步处理。

刘先生说：“刚买七天的车就要拆开？这个解决方案我不能接受。”刘先生说，他随后联系了销售方北京百得利之星汽车销售有限公司，购车时态度恭敬的销售人员立马换了一副面孔，明确表示销售方无法解决这个问题，让刘先生联系维修4S店或奔驰生产厂家解决此事。

刘先生认为，“三包（即包修、包换、包退）”期内，维修超过了五天，4S店有义务为他提供备用车，遭到拒绝。这名销售人员说：“我只负责卖车，别的东西管不了，可以帮你联系，但没有义务去解决。”

中国国家质检总局在2013年10月1日正式发布实施《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》，其中第十九条规定：在家用汽车产品包修期内，因产品质量问题每次修理时间（包括等待修理备用件时间）超过5日的，应当为消费者提供备用车，或者给予合理的交通费用补偿。因此，4S店不能以没有该服务为由，拒绝履行义务。

无奈之下，刘先生只好前往位于北京亦庄的生产厂家北京奔驰汽车有限公司。工作人员给出的解释是，北京奔驰负责销售和生产的是不同的公司，新车出了问题得找销售方解决，作为厂商只能根据销售商和用户协商的结果进行相应配合。该公司工作人员向刘先生坦言：“说白了我们就是两家公司，所以存在您反馈的难协调的问题。”

在西安奔驰事件成为公众关注热点后，北京4S店主动联系刘先生将车运回北京进行再次检测，得出和之前一样的检测结论。双方仍协商未果。“刚开始我的想法是按照‘三包’规定，退款或换新车，现在我只想退钱，不想要奔驰了。”刘先生说，要不是西安奔驰事件发酵，可能他的车还躺在沧州的修理厂。

将自己的遭遇和这件热点事件对比后，刘先生还发现，自己也被收了金融服务费。“我当时想全款购车，销售说贷款能有优惠，引导我贷款，收了5856元的金融服务费。”刘先生向记者展示了一张发票，“货物或应税劳务、服务名称”上明确写着金融服务费。现在，刘先生也希望4S店能退还金融服务费。

4S店和厂家互踢皮球无果，刘先生只能联系12315。北京市海淀区市场监督管理局在4月4日来电称，他们无法解决这个问题，建议起诉。

4月17日，新华社记者致电与刘先生对接的4S店的胡经理。“这辆车已进入售后流程，运回了北京。”胡经理表示，自己只代表个人，拒绝接受进一步的采访。北京奔驰汽车有限公司相关工作人员则回复，自己不是新闻发言人，没有资质接受采访，至于如何解决此事，需要询问销售公司的负责人。

作为医疗领域的律师，为了维权，刘先生这一个月来查看了不少与消费相关的法律规定，但不论是协商还是投诉都难以维权。“作为一名律师，我都没有维权成功，很难过。”刘先生认为，这与奔驰“店大欺客”行为等有着很大的关系。