被指比曹园更牛 河北“袁府”被查

对于网络曝光的号称“比（黑龙江）曹园更牛”的中国河北曲周县宫殿式建筑“袁府”，邯郸市政府昨天（17日）在官网公布，市政府前天组成调查组进驻曲周县，就网传该县寺头后街村“违法占地建设私人宅院”深入全面调查。待调查核实有关情况后，及时公布。

据中新社报道，从4月15日开始，两篇题为《河北省再现堪比“曹园”更牛的“袁府”》《河北邯郸版“曹园”，袁平年和他的疯狂7年打造皇宫》的网帖在新浪微博、微信朋友圈等平台流传开来，引发河北邯郸当地网民高度关注。两篇网帖内容大同小异，均指向曲周籍富商袁平年。

两篇网文一开篇就将“袁府”和此前的“曹园”相比：“如果你认为黑龙江省的‘曹园’是建在山坡上的别墅，那么河北省的‘袁府’是建在基本农田上的华丽宫殿，其园内宫殿林立，亭台楼阁一应俱全。集戏园、别墅、电影院、招待厅、人工湖，还有地下宫殿，是冀南地区最壮观的私人宫殿。”

中国媒体上个月报道，有人在中国黑龙江牡丹江市张广才岭国有林区里，毁林削山挖湖建私家庄园“曹园”，却没有任何审批手续。曹园随后被拆除，工程在上个月31日完毕。

对于“袁府”的规模，网帖透露：“河北省的‘袁府’占地八公顷，座落于邯郸市省级贫困县——曲周县寺头后街村。2013年开始圈地动工，历时7年。现一期工程基本完成，二期工程正在施工中。现有建筑面积约5万平方米，是冀南一带远近闻名的私人宫殿群建筑。”

网帖还介绍称，位于河北省邯郸市曲周县寺头后街村和杏园村的多位村民不断信访，当地村民说是寺头后街村人袁平年非法占用基本农田150余亩修建私家祠堂，严重损害了村民的合法权益，“我们的耕地本就不多，这么一大片都用来建‘老袁家’的祠堂，真是造孽，全都是违法建筑，哪有什么手续啊”。

网帖爆料引发热议，4月16日，河北曲周县委宣传部旗下“网信曲周”微信公众号发布消息称，4月15日下午，网络出现河北省曲周县第四疃镇寺头后街村“违法占地建设私人宅院”信息，县委、县政府立即成立调查组，连夜调查核实情况。待查明相关情况后，依法依规处理，及时公布结果。

曲周县权威部门公布信息显示，所谓的“袁府”实际为“曲周县桂昌敬老院有限公司”，2016年5月13日，该公司以种植项目（锦田农业科技有限公司）立项，使用第四疃镇寺头后街村、杏园村土地102.69亩。2017年7月份经当事人赵京申请，将锦田农业科技有限公司名下的54.23亩土地申请建设“曲周县桂昌养老中心项目”。

据了解，经查阅《曲周县土地利用总体规划图（2010-2020年）》，该宗地符合土地利用总体规划。该项目已经曲周县民政局批准，该宗占地已经省政府批复同意转征收。因此，曲周县桂昌养老院项目不是袁平年违法占地，该项目也不是占用基本农田，更不存在历时七年，现有建筑面积5万平方米的情况。

4月16日，河北当地权威媒体河北新闻网刊文《光复家族荣耀 曲周县金融巨鳄袁平年斥巨资建成150亩家族祠堂》，不但详细介绍了“曲周县金融巨鳄袁平年”，还爆出了“袁平年斥巨资建家族祠堂”过程中的诸多细节。

文章开篇表示：“历时七年建设，曲周县寺头后街村的袁氏家族祠堂终于建成，这座占地150余祠堂，随着祠堂的建立，这里一跃成为曲周县的繁华之地。而宗族祠堂的建成，离不开一个关键人物，他就是曲周县知名企业家袁平年先生。”

文章还对当事人袁平年做了个“起底”：“袁平年，男，汉族，1956年生人，曲周县寺头后街村人，原属邯郸市第三建筑工程公司职工，上世纪80年代下海搞建筑工程起家，2010年左右去广西玉林市进行房地产开发，成立广西洪源房地产开发有限公司。在商业上的成功之后，袁平年先生不忘带动家乡经济建设，以投资人的身份在邯郸当地入股多家公司，并积极扶持相关企业发展。”

对于修祠堂一事，这篇文章透露，“袁平年先生为体现袁氏宗族精神，亲自参与宗祠设计并与当地村民介绍此举意义，希望村民给予支持，放弃耕地转变理念，着眼新发展，找到新路径，参与到建设中来。结合河北传统文化，该建筑集戏园、别墅、人工湖、私人宫殿于一体，外观古朴大气，内部设施齐备，可以满足各种文化娱乐活动的举办要求。”