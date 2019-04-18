福建省委新要求：领导调研不走经典线路 暗访不报道

福建省委办公厅公布了为基层减负的26条措施，涵盖精简文件、压缩会议、规范检查等八大方面。相较于其他省份，该省提出一条新要求——领导干部开展暗访活动，事后不作宣传报道。

据中国《北京日报》的“长安街知事”微信公众号今天（18日）报道，包括福建在内，至少已有五省份明确表态“倡导领导干部暗访”，以帮助基层解决实际困难。

今年3月，中共中央办公厅发出《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》，明确提出将2019年作为“基层减负年”。目前，多个省份已出台了具体落实措施。

4月16日，福建推出八大方面26条措施，比如今年召开会议减少三到五成、对基层督查检查考核减少一半以上、不刻意搞传达不过夜等。26条措施里还有两条与“暗访”有关：

第一是切实解决调研不实问题。提倡开展蹲点式、随机性、暗访式调研，深入群众，解剖麻雀，现场办公，帮助基层解决实际困难，进一步提高调查研究的实效。调查研究要轻车简从，走深走实，不得预先“踩点”，不得设计“经典线路”，防止层层陪同、蜻蜓点水、走马观花。

第二是减少宣传报道。简化对领导干部一般性调研活动的宣传报道。领导干部开展暗访活动事后不作宣传报道。

简而言之，不再报道暗访活动的目的，是减少宣传、实现减负，并非不再进行暗访式调研。相反，福建提倡领导干部轻车简从、走深走实，以真正地帮助基层解决实际困难。

报道称，在改进调查研究方面，中办在减负通知中明确要求“调查研究、执法检查等要轻车简从、务求实效，不干扰基层正常工作”。在完成规定动作之外，天津、江西、广西、四川等省份都不约而同地表示提倡暗访。