民调：郭台铭赢过柯蔡赖 党内小输韩国瑜

鸿海董事长郭台铭昨天（17日）宣布投入国民党内总统初选后，今天公布的一份民调显示，如果郭台铭代表国民党参选，不论台北市长柯文哲是否参战，郭台铭领先台湾总统蔡英文和行政院前院长赖清德。国民党内若郭台铭与高雄市长韩国瑜互比，郭台铭小输韩国瑜0.8%，不过有超过四成未表态。

据台湾《苹果日报》报道，赖清德发言人林圣哲表示，民调本来就有输有赢，尊重各家民调机构的调查结果，也会慎重参考；若有不足之处，会积极检讨、改善，来争取其他选民的认同。台北市政府副发言人柯昱安则转述柯文哲说法，称民调结果都会作为参考，现阶段还是会把该做的事情做好。

由台湾世新大学公布的调查结果显示，在党内的互比支持度中，郭台铭与韩国瑜两人相差无几，韩国瑜的支持度为29.8%，郭台铭支持度为29.0%，领先不到1%，另外41.2%未表态。从交叉分析来看，郭台铭在男性、20至39 岁、专科以上学历支持度较高，韩国瑜在女性、 50 岁以上、国初中以下学历支持度较高。两人各擅胜场，有不同的支持民众。

若是蓝绿对决，国民党若提名郭台铭参选，无论民进党提名蔡英文或是赖清德，郭台铭都是大胜。民调结果显示，对上蔡英文的话，郭台铭支持度为 50.2％，蔡英文支持度为 27.1%，两者差距 23.1%。若是赖清德，则郭台铭支持度为 42.6％，赖清德支持度为 33.6%，郭台铭仍领先 9%。

此外，若台北市长柯文哲参选形成三人赛局，郭台铭也仍然是遥遥领先，都是领先白、绿组合。若民进党提名蔡英文的情形下，郭台铭支持度为35.6％，柯文哲支持度为25.2%，蔡英文支持度为20.2%。若民进党提名赖清德，则郭台铭支持度为32.1％，柯文哲支持度为25.8%，赖清德支持度为23.0%。

这份民意调查是由世新大学知识经济发展研究院民意调查研究中心执行，调查时间为2019 年4月17日，总计成功访问全台1068 位20 岁以上民众。