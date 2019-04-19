《复联4》零点场预售票房过亿 再创中国影史新纪录

4月18日21时2分，根据猫眼专业版数据显示，《复仇者联盟4：终局之战》（后简称《复联4》）中国零点场预售已经破1亿元（人民币，下同，约2千万新元），是中国影史上首部零点场票房过亿的电影。此前，《复联4》超过《速度与激情8》，成为中国影史零点场票房冠军。

据《新京报》报道，猫眼数据显示，目前《复联4》零点场观影人次154.8万，平均票价64.5元。4月18日晚，“美队”克里斯·埃文斯、“雷神”克里斯·海姆斯沃斯、“鹰眼”杰瑞米·雷纳、“蚁人”保罗·路德等主创也在上海参与复联4影迷盛典宣传造势。该片将于4月24日中国上映。

票房分析师罗天文表示，《复联4》零点场破亿实为意料之中，“这确实是今年最热的大片巨制，虽然说零点场在工作日但影迷依旧热情不减。影片时长三小时，再加上提档首映，以及巨大的漫威影迷们的热情，诸多因素目前看来《复联4》票价偏高，不过如今的观影热潮还会让该片创造更多纪录。”

此外，4月18日下午网传电影局将整治《复联4》票价服务费，就部分影院 《复联4》票价服务费过高的情况已下达通知，要求《复联4》票价服务费占票价比不能超过10%，否则该影院将被限制下载《复联4》密钥。《新京报》记者向电影局、院线人士求证还未得回复，具体动向还将持续关注。

