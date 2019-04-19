“韩粉”2020大选要失望了？学者：韩国瑜含恨出局

鸿海集团董事长郭台铭前天宣布角逐国民党2020党内总统初选，台师大政研所教授范世平对此表示，郭台铭坚持参加初选、拒绝征召，韩国瑜已等同出局，即便“韩粉”再拜托，国民党主席吴敦义现在也没空见韩，“这叫风水轮流转”。

据《自由时报》消息，范世平昨天在面簿贴文说，韩国瑜访美前自认为人气高，吴敦义想与他（韩国瑜）谈征召选总统遭到拒绝，说等回台湾再说。结果现在风水轮流转，郭台铭坚持参加初选，拒绝征召，韩国瑜等同出局。

范世平提到，郭台铭前几天才拼命参加美国在台协会的活动，看似想选总统，吴敦义就颁给他荣誉状，证明他是党员，而郭台铭更直接在中常会宣布参选；范世平对此不禁感叹：“吴真是精心设计，而韩国瑜还在飞机上浑然不知”。

对于同样也表态参选的前新北市长朱立伦，范世平则说，朱立伦原本以为吴敦义说征召韩国瑜根本是假的，是吴想自己选，所以也说接受征召韩，想逼著吴现出原型。想不到吴敦义真的不选，看来征召韩已成定局，朱只能出局。没想到郭台铭坚持初选，朱死而复生，还有一搏的机会，“但朱立伦真的敢与郭台铭直球对决吗？敢批评郭吗？”范世平直言：“不敢。还是温良恭俭让的初选，最后是第二次失败”。

范世平认为，郭台铭成了马英九挡掉韩国瑜与王金平的工具，他指出，马看不起韩，更讨厌王。最后，对于外传郭台铭与特朗普关系良好，范世平也说，“郭董以为特朗普真的挺他吗？你当商人来投资，特朗普欢迎；你要选总统，抱歉，中美正在大战，你要选边站”。

