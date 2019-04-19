中国商务部：中美经贸协议文本磋商不断有新进展 但不少工作尚待完成

中国商务部新闻发言人高峰昨天（18日）说，最近中美经贸协议文本磋商不断取得新的进展，但仍有不少工作尚待完成，双方将继续通过各种有效方式保持密切沟通。

据路透社报道，高峰在新闻发布会上说：“中美双方经贸团队本着相互尊重、平等互利的原则，正在就包括实施机制在内的经贸协议文本进行认真谈判。”

中国美国商会周三表示，不能再指望信心低落的美国企业充当美中关系的“压舱石”。高峰说，中国仍将继续努力为外国投资者营造更加稳定、公平、透明、可预期的投资营商环境。希望中国美国商会全面、客观、公正地评价中国对外资的市场准入和营商环境。

另据路透社见到的一份文本显示，中国曾在世界贸易组织（WTO）称，澳大利亚对中国5G电信技术的限制“明显带有歧视性”，似乎违反全球贸易规则。

高峰就此强调，任何成员都不应该以歧视性或不合理的手段限制中国产品或者供应商。就5G而言，基于国别的、歧视性的限制措施，非但不能带来安全，反而会扰乱全球的供应链，阻碍技术应用和科技进步。

高峰说：“网络安全是全球性挑战，在经济全球化时代，任何成员都不可能在这一领域独善其身。”他也称，各成员应该携手合作，共同应对挑战，在共同安全中实现自身安全。

高峰也介绍，在中日两国领导人的亲自推动下，中日关系重回正轨并取得新的发展。经贸合作是中日关系的“压舱石”和“推进器”。双边贸易稳定发展,双向投资势头良好。

此外，商务部发布数据显示，中国3月实际使用外资（FDI）141.1亿美元，同比增长4.9%，首季为358亿美元，同比增长3.7%。

以人民币计价，3月FDI为951.7亿元，同比增长8%；一季度为2,422.8亿元，同比增长6.5%。

高峰指出，中国吸收外资继续保持稳定增长，结构持续优化。一季度高技术制造业和高技术服务业大幅增长，制造业FDI为753.6亿元人民币，同比增长12.3%，服务业FDI同比增3.1%，高技术产业FDI同比增速则高达50.6%，占比达27.5%。