山东江苏两起打着“退役军人”旗号犯罪案：18人被判二至六年不等有期徒刑

中国山东省潍坊市潍城区人民法院、江苏省徐州市铜山区人民法院，今天（19日）对发生在山东平度、江苏镇江的两起打着“退役军人”旗号实施犯罪的案件进行了一审公开宣判。被告人钟世峰、白俊国等共18人因犯聚众扰乱社会秩序罪、妨害公务罪、故意伤害罪分别被判处二至六年不等的有期徒刑。

据中国央视报道，山东省潍坊市潍城区人民法院宣判，被告人钟世峰、陈军、王秀启犯聚众扰乱社会秩序罪和妨害公务罪，数罪并罚，分别决定执行有期徒刑三年至六年；被告人于有峰、王绪章犯聚众扰乱社会秩序罪，分别判处有期徒刑四年、三年六个月；被告人郝东代、杨小青、葛德高、张善岩犯妨害公务罪，分别判处有期徒刑二年至二年六个月，其中杨小青缓刑三年，张善岩缓刑三年。

法庭经审理查明，2018年10月4日，于有峰等38人在上访被劝返途中，编造“被打”不实信息。于有峰、钟世峰、王绪章等人通过微信群散布视频、语音、文字，煽动各地人员到山东平度市委门前集合“声援”。至10月6日，非法聚集人数达300余人。钟世峰担任现场“指挥”，组织非法游行、喊煽动性口号，安排购买用于对抗执法的木棍、灭火器等工具，并现场教授如何使用木棍。6日14时许，在陈军等人在接应新来人员过程中，涉案人员田文才、季连敬编造散布“警察打人”谣言，致使非法聚集人员与执勤民警发生冲突。部分非法聚集人员被依法带到警用大巴车内。钟世峰得知后带领人员持木棍、灭火器等赶到警用大巴车附近。钟世峰、王秀启、杨小青、葛德高、陈军、张善岩等人对现场进行打砸，殴打执勤民警，与执法人员进行对抗。

法院认为，钟世峰、于有峰、王绪章、陈军、王秀启等人为不合理诉求，纠集多人，打着“退役军人”旗号非法聚集、游行，扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、营业、医疗无法进行，交通受阻，市民日常生活深受影响，其行为均构成聚众扰乱社会秩序罪；钟世峰、陈军、王秀启、郝东代、杨小青、葛德高、张善岩以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为均构成妨害公务罪。钟世峰、陈军、王秀启均犯有数罪，应当数罪并罚。钟世峰、陈军、王秀启、郝东代、杨小青、葛德高、张善岩袭击正在执行公务的人民警察，依法应当从重处罚。鉴于钟世峰等人归案后均能如实供述自己罪行，认罪悔罪，均依法可以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

与此同时，江苏省徐州市铜山区人民法院今天上午对被告人白俊国、高建辉等九人打着“退役军人”旗号，在江苏镇江实施聚众扰乱社会秩序、故意伤害犯罪一案，也进行了公开宣判。

江苏省徐州市铜山区人民法院宣判，被告人白俊国、高建辉、牛伟浩、张小龙、李向阳、殷幼生、姜成、王益宏犯聚众扰乱社会秩序罪，分别判处有期徒刑二年到四年，其中王益宏缓刑三年；被告人黄宁军犯聚众扰乱社会秩序罪和故意伤害罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑四年。九名被告人均当庭表示认罪服判，不上诉。

法庭经审理查明，2018年6月19日，殷幼生、姜成等人煽动、召集人员赴镇江市政府门前非法聚集；次日凌晨，在镇江市政府门前广场，王益宏受他人提示后自行倒地，由他人拍摄所谓“被打倒地”视频。殷幼生、姜成等人散布、传播上述视频及相关语音、文字等虚假信息进行煽动。白俊国、高建辉、牛伟浩、张小龙、李向阳、黄宁军及各地千余人陆续赶往镇江。20日至23日，在白俊国等人的策划、组织、指挥、煽动和积极参与下，非法聚集人员在镇江市政府门前道路、广场及人工湖周边区域实施非法游行等行为，并冲击警戒隔离栏，持木棍、砖块殴打政府工作人员进行对抗。上述行为导致数十名政府工作人员受伤，相关单位正常工作严重停滞，周边环境和公共设施大量受损，当地正常生产生活秩序被严重扰乱。期间，黄宁军将一名政府工作人员推入人工湖中，致其轻伤。

法院认为，白俊国等人打着“退役军人”旗号非法聚集，造成严重损失，扰乱社会管理秩序，情节严重，其行为均构成聚众扰乱社会秩序罪；黄宁军故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为还构成故意伤害罪，应当数罪并罚。白俊国、高建辉、牛伟浩、张小龙、李向阳、殷幼生、姜成具有坦白情节，认罪悔罪，均依法可以从轻判处。黄宁军、王益宏均有自首情节，认罪态度较好。

4月15日、16日，两地法院分别公开开庭审理了这两起案件。庭审中，审判长向被告人、辩护人告知了依法享有的诉讼权利。被告人对公诉人指控的犯罪事实均没有提出异议。法庭上，控辩双方充分发表了各自意见。

被告人家属、人大代表、政协委员、媒体记者及退役军人代表、各界群众代表旁听了两起案件的庭审和宣判。

