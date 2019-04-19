河北省政协原副主席艾文礼因受贿被判有期徒刑八年

中国河北省政协原副主席艾文礼因受贿，昨天（18日）被江苏省苏州市中级人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币300万元（60万新元）。法院也裁定，对艾文礼受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。艾文礼当庭表示服从判决，不上诉。

据新华社报道，经审理查明：2005年至2013年，被告人艾文礼利用担任中共石家庄市委副书记、河北省承德市人民政府市长、中共承德市委书记、河北省石家庄市人民政府市长、中共河北省委常委、宣传部部长等职务上的便利，为有关单位和个人在企业改制、项目开发、安排工作等事项上提供帮助。2006年至2014年，艾文礼直接或者通过特定关系人收受上述单位和个人给予的财物共计折合人民币6478万余元。

苏州市中级人民法院认为，被告人艾文礼的行为构成受贿罪，数额特别巨大，应依法惩处。鉴于艾文礼于案发前携带赃款赃物主动到中央纪委国家监委投案，并如实供述自己的罪行，构成自首；真诚认罪、悔罪，避免、减少损害结果的发生；积极主动退缴全部赃款赃物，具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节，依法可对其减轻处罚。法庭遂作出上述判决。

据悉，本案系《中华人民共和国监察法》实施以来，首例携带赃款赃物主动到中央纪委国家监委投案的案件。中央纪委国家监委对外发布的有关通报中，首次使用了“提出减轻处罚的建议”的表述，检察机关的量刑建议中，亦提出对艾文礼予以减轻处罚的意见。人民法院对艾文礼的依法判处，对腐败分子具有强大震慑和示范效应。

澎湃新闻报道，艾文礼被公众所熟悉是在2008年，当时他还是承德市委书记，在三鹿毒奶粉事件中临危受命，出任石家庄市委副书记、代市长，后任市长，进行善后工作，被称为三鹿事件“救火队长”。

中央纪委国家监委网站去年7月发布消息称，艾文礼涉嫌严重违纪违法，已投案自首。