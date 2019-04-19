第二届一带一路国际合作高峰论坛4月25日起举行 习近平将出席

中国官媒今天（19日）报道，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将在4月25日至27日举行，中国国家主席习近平届时将出席并发表开幕式演讲。

综合中国央视新闻、澎湃新闻和香港电台报道，中国国务委员兼外交部长王毅今早在外交部新闻发布厅举行中外媒体吹风会介绍本届“一带一路”国际合作高峰论坛有关情况。

王毅宣布，目前来自奥地利、瑞士、新加坡、马来西亚等37个外国国家的元首或政府首脑等国家领导人将出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的领导人圆桌峰会。联合国秘书长和国际货币基金组织的总裁也将与会。

王毅也说，本届论坛，美国有代表参加，其中包括美方外交官、地方州领导人和企业界代表。

在谈到债务课题时，王毅说，债务危机的帽子不能盖到一带一路的头上，也得不到当事国家的认同，质疑国际间有人自己做不到，也不希望人做得好，批评有关心态没有建设性，损人不利己。

对于美国没有派出高级代表参与论坛，王毅说，美国今年也有外交官、州分领导人及企业代表参与，而一带一路属于经济合作倡议，各国有自由参加，但没有阻止其他国家参与的权利。他说中国希望更多国家，包括美国参与一带一路，认为对各方都有好处。

王毅也称，“一带一路”倡议建立的伙伴关系不是地缘工具，也不是另起炉灶，而是合作平台，让各方互补优势。

他指出，一带一路倡议奉行开放包容，相信与会国家会共同发出支持多边主义的声音，目前单边主义及保护主义于国际间抬头，各国坚持多边主义立场更为重要。