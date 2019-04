美鹰派中国问题专家称被中国大使馆拒签

美国鹰派中国问题专家白邦瑞称,中国大使馆拒绝给他发放签证。

据中国《环球时报》今天(19日)引述美国《新闻周刊》报道,白邦瑞原本计划来北京参加会议。有美媒将他和中国专家之前被美国拒签联想到一起。

中国外交部昨天回应时称,具体个案还需要去了解情况。外交部发言人陆慷在例行记者会上说:“我愿再次强调,中方对中美人文交流一向持开放欢迎态度。我们欢迎愿积极促进中美人文交流和两国相互了解的美国各界人士到中国访问。”

白邦瑞是美国国防政策顾问,前美国政府官员,中国问题作家,自2014年起担任华盛顿哥伦比亚特区哈德逊研究所中国战略中心主任,拥有斯坦福大学历史学学士和美国哥伦比亚大学哲学博士学位。特朗普赞誉白邦瑞为中国问题的主要权威。白邦瑞从1970年代开始学中文,长期从事中国军事问题研究,是一位横跨美国官学两栖的著名人物。

报道称,哥伦比亚大学黎安友教授(Andrew Nathan)曾提及,白邦瑞是低他两届的博士生,他曾教过白邦瑞,算是白邦瑞的老师。

在黎安友看来,白邦瑞的政治立场不算极右但很右。其中一个例证是,白邦瑞在去年出版的《百年马拉松——中国取代美国成为全球超级强国的秘密战略》(The Hundred-Year Marathon China’s Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower)一书中认为,中国有一个百年的秘密战略,即在2049年取代美国成为全球霸主。而美国“完全被欺骗了”。

白邦瑞在书中写道,他在研究中发现,中国鹰派人士向中国领导人提议,中国若想成功崛起,需设法“误导和操纵美国决策者”,以达到获取美国情报和获得美国军事、科技和经济援助的目的。

中国以穷困、落后的形象忽悠美国历届政府,使其不知不觉对中国施以援手,并骗取美国的技术,而中国对美国实施“战略欺骗”的最终目的,就是企图不费一枪一弹,从美国手中夺取全球政治经济主导权。

白邦瑞还在书中写道,美国想要在和中国的争霸中不被击败,必须采取12个步骤,其中包括制定出更有效的与中国进行经济竞争的战略,以及加强对中国亲民主改革人士的支持等。

观察者网早前报道,白邦瑞曾在这本书中称,中国的战略忽悠计划(Strategic Deception Program)是1955年由毛泽东亲自启动的。

他在书中称,中国有一项秘密的现代化“百年计划”,针对美国历届政府进行欺骗。在长达40年的时间里,中国一直“忽悠”美国总统、内阁秘书长和政府中的分析人士与决策者,让他们错误地评估中国为一个值得美国支持的良性强权。这一秘密的忽悠战略是基于中国古代的治国理政艺术,利用大量的金钱、技术和支持军队的专家进行运作。